Chi ha paura di Marine Le Pen?

Tutti contro Marine Le Pen, l’Europa contro la signora del Rassemblement national. Anche i giocatori della Francia temevano l’estrema destra.

Chi è Marine Le Pen?

Leader dell’estrema destra transalpina, nel 2011 Marine succede al padre come leader. Il suo obiettivo è rinnovare l’immagine del partito, ritenuto troppo estremista per i suoi toni dichiaratamente razzisti e anti-migranti.

Nella visione di Le Pen il Fronte deve essere un partito di gente che vuole riappropriarsi del proprio Paese.

Il partito rimane una forza anti immigrati, soprattutto musulmani. Le Pen è fautrice della politica “prima i francesi” in materia di occupazione, stato sociale e alloggi. Promuove una riforma dei regolamenti sulla nazionalità.

Cosa pensa chi vota Rassemblement national e Marine Le Pen?

L’84% degli elettori del Rassemblement National dichiara di considerare il proprio tenore di vita peggiore oggi rispetto a qualche anno fa.

Poi c’è la paura di essere sostituiti dagli immigrati ed assenza di fiducia nelle amministrazioni.

L’insicurezza sociale in Francia, secondo gli elettori, è causata dall’immigrazione. Soprattutto è un elettorato che ammette di essere razzista per la maggioranza (il 51% degli elettori del RN ritiene che i cittadini francesi di fede musulmana non siano cittadini francesi come gli altri).

Nel suo programma elettorale, il Rassemblement National promette di introdurre una “priorità nazionale” soprattutto in ambito di welfare.