Chi è Shalana Santana, moglie di Massimiliano Gallo: età, origini e una carriera costruita tra Brasile, Milano e Napoli

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana è una delle più affascinanti e intense del panorama televisivo italiano. Lui, attore amatissimo dal pubblico grazie a ruoli teatrali, cinematografici e alla serie Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso. Lei, attrice e modella brasiliana arrivata in Italia giovanissima, con una carriera costruita passo dopo passo e una forza interiore che l’ha aiutata ad affrontare anche episodi dolorosi legati al razzismo.

La loro relazione, nata quasi per caso, è diventata un punto fermo nella vita di entrambi, fino al matrimonio celebrato nel 2022 e alla nascita della loro bambina, Artemisia.

Ma chi è davvero Shalana Santana? Qual è il suo percorso personale e professionale? E come ha vissuto gli episodi di discriminazione di cui ha parlato lo stesso Massimiliano Gallo? Scopriamolo insieme.

Chi è Shalana Santana: età, origini e una carriera costruita tra Brasile, Milano e Napoli

Per raccontare la vita di Shalana Santana bisogna partire dal Brasile, dove nasce il 23 aprile 1983. A vent’anni inizia a lavorare come modella, un percorso che la porta presto a trasferirsi in Europa.

Nel 2006 arriva a Milano, città che le apre le porte del mondo della moda e della pubblicità. Dopo qualche anno si sposta a Napoli, seguendo l’allora compagno Alessandro Lukacs, dentista noto al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello 2. Da quella relazione nasce un figlio, con cui Shalana mantiene un legame profondo.

Il suo ingresso nel cinema avviene nel 2014, quando partecipa al film Ci devo pensare di Francesco Albanese. Da lì arrivano altre opportunità: un episodio di Don Matteo nel 2018, il ruolo di Amina Venturi nel film Arrivano i prof, e diverse collaborazioni che le permettono di farsi conoscere come attrice versatile e determinata.

La sua vita cambia definitivamente quando incontra Massimiliano Gallo. I due si conoscono durante una cena, un incontro semplice che però accende immediatamente una sintonia speciale.

La relazione cresce nel tempo, fino a diventare una storia lunga undici anni che culmina nel matrimonio celebrato nel dicembre 2022.

Nel 2024 nasce la loro bambina, Artemisia, che completa una famiglia già unita e affiatata. Gallo ha parlato spesso della moglie con parole piene di affetto e gratitudine, sottolineando quanto sia stata fondamentale nel sostenerlo durante i periodi più impegnativi della sua carriera.

Per lui, Shalana è una presenza stabile, una donna capace di accompagnarlo con discrezione e forza, qualità che l’attore non ha mai nascosto di ammirare profondamente.

La storia d’amore con Massimiliano Gallo: un legame nato per caso e diventato una famiglia

La relazione tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana nasce in modo spontaneo, durante una cena tra amici.

Lui aveva già una figlia, Giulia. Lei era madre di Leon. Due vite diverse che, però, trovano un punto d’incontro naturale, fatto di complicità, rispetto e un modo simile di guardare al futuro.

Il loro amore cresce lentamente, senza clamore, lontano dai riflettori. Per anni vivono la loro relazione con discrezione, sostenendosi a vicenda nei rispettivi percorsi professionali.

Quando decidono di sposarsi, nel 2022, la loro unione è già solida e matura. La nascita della piccola Artemisia rappresenta un nuovo capitolo, un tassello che completa una famiglia allargata e serena.

Gallo ha raccontato più volte quanto Shalana sia stata fondamentale nella sua vita quotidiana, soprattutto nei momenti in cui gli impegni lavorativi diventavano difficili da gestire.

Gli episodi di razzismo: il dolore di Shalana e le parole di Massimiliano Gallo

Nonostante la sua eleganza, la sua professionalità e la sua vita costruita in Italia, Shalana Santana ha dovuto affrontare episodi di razzismo che l’hanno ferita profondamente.

A parlarne è stato proprio Massimiliano Gallo, che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato quanto la moglie sia stata vittima di pregiudizi sottili ma dolorosi.

Gallo ha spiegato come, per una donna bella e brasiliana, spesso vengano fatte supposizioni ingiuste e offensive.

Un tema che lo tocca profondamente, soprattutto come padre di due figlie femmine, perché vede nella mancanza di educazione al rispetto una delle radici della violenza e della discriminazione.

Shalana, nonostante tutto, continua a vivere la sua vita con dignità e forza. Chi la conosce la descrive come una donna pura, sensibile, capace di affrontare le difficoltà senza perdere la sua dolcezza.

Il suo percorso, segnato da sacrifici e rinascite, è diventato un esempio di resilienza e determinazione.