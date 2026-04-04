Chi è Nada Bernardo la moglie di Giovanni Allevi: età, figli e il legame con la musica

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Quando si parla di Giovanni Allevi, inevitabilmente si finisce per parlare anche di lei: Nada Bernardo, la donna che da oltre vent’anni cammina al suo fianco, sostenendolo nella vita privata e nella carriera, soprattutto negli anni segnati dalla malattia. Pur essendo molto riservata, la sua figura ha sempre suscitato curiosità, perché rappresenta il porto sicuro del compositore marchigiano, il punto fermo che lo accompagna nei momenti più luminosi e in quelli più difficili.

La loro storia è un legame profondo, nato dalla musica e cresciuto nel tempo, fino a diventare una famiglia con due figli. Ma chi è davvero Nada Bernardo? Qual è il suo percorso? E come ha affrontato insieme al marito la battaglia contro il mieloma multiplo? Scopriamolo insieme.

Chi è Nada Bernardo: età, studi e un legame con la musica che l’ha portata da Allevi

Per raccontare la vita di Nada Bernardo, bisogna partire dalla sua formazione. Originaria della stessa città di Giovanni Allevi, Ascoli Piceno, Nada cresce immersa nella musica. Si diploma in pianoforte, un percorso che la porta a condividere con il futuro marito la stessa sensibilità artistica.

Successivamente si trasferisce a Milano, dove completa gli studi laureandosi alla Bocconi, unendo così la passione per l’arte a una solida preparazione economica.

Questa combinazione di competenze diventerà fondamentale negli anni successivi, quando la musica entrerà nella sua vita non solo come passione, ma anche come professione.

Nada, infatti, non è soltanto la compagna di Giovanni Allevi: nel tempo diventa anche la sua manager, seguendolo nei progetti, nelle tournée e nelle scelte artistiche più delicate. Una presenza discreta ma costante, che ha contribuito a costruire il percorso del compositore senza mai cercare la ribalta.

La sua età non è mai stata al centro dell’attenzione mediatica, proprio perché la coppia ha sempre protetto la propria privacy. Ciò che emerge, però, è la sua maturità, la sua eleganza e la capacità di restare accanto al marito con una forza che molti fan hanno imparato ad apprezzare.

La storia d’amore con Giovanni Allevi: oltre vent’anni insieme e due figli

Il rapporto tra Nada Bernardo e Giovanni Allevi nasce da una passione condivisa: la musica. È proprio questo terreno comune a farli incontrare e a creare un legame che, negli anni, si è trasformato in una relazione solida e profonda.

La coppia sta insieme da oltre vent’anni e ha costruito una famiglia con due figli, Leonardo e Giorgio, che rappresentano per Allevi un punto di riferimento costante.

Il compositore ha raccontato più volte quanto la lontananza dovuta ai concerti e ai viaggi lo abbia spesso fatto sentire in colpa come padre. In un’intervista aveva spiegato che, durante le tournée, lo accompagna sempre un senso di mancanza verso i figli, un sentimento che molti genitori che lavorano nel mondo dello spettacolo conoscono bene.

Proprio per questo, ha dedicato loro alcune delle sue composizioni più intime, trasformando la musica in un ponte emotivo tra la vita pubblica e quella familiare.

Nada, da parte sua, ha sempre mantenuto un profilo basso, preferendo proteggere la serenità dei figli e la privacy della famiglia. Tuttavia, attraverso le parole di Allevi, emerge chiaramente quanto sia centrale nella sua vita: una presenza silenziosa ma fondamentale, capace di sostenere il marito nei momenti più complessi.

Il ruolo di Nada Bernardo durante la malattia di Giovanni Allevi

Nel 2022, quando a Giovanni Allevi viene diagnosticato un mieloma multiplo, la vita della famiglia cambia radicalmente. È in quel momento che la figura di Nada Bernardo assume un significato ancora più profondo.

Allevi ha raccontato più volte quanto la moglie sia stata determinante nel sostenerlo durante le cure, nelle fasi più dure della malattia e nei momenti di sconforto.

La loro casa diventa un rifugio, un luogo in cui ritrovare forza e speranza. Nada affronta tutto con discrezione, senza apparire pubblicamente, ma restando accanto al marito con una dedizione che traspare dalle parole del compositore ogni volta che parla di lei.

Per Allevi, Nada e i figli rappresentano “la sua Itaca”, il porto sicuro a cui tornare sempre, soprattutto quando la vita lo mette alla prova.

Il musicista ha raccontato che, nei momenti in cui riesce a trascorrere del tempo con la sua famiglia, cerca di viverlo con un’intensità nuova, quasi come se ogni istante fosse un dono.

È proprio in quei momenti che spesso nasce l’ispirazione per un nuovo brano, un modo per trasformare la fragilità in arte, il dolore in bellezza.