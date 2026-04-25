Chi è Federico Russo, Mimmo de I Cesaroni: età, carriera, vita privata e fidanzata dell'attore romano

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Federico Russo è uno di quei volti che il pubblico italiano ha visto crescere sullo schermo, trasformandosi da bambino prodigio della tv a giovane attore maturo e sempre più richiesto. Nato a Roma nel 1997, è diventato popolare grazie al ruolo di Mimmo Cesaroni, ma la sua carriera è molto più ampia e sfaccettata, fatta di fiction, film, programmi televisivi e collaborazioni con realtà importanti come Disney Channel e Rai. Ripercorrere il suo percorso significa attraversare oltre vent’anni di televisione italiana, tra debutti precocissimi, successi popolari e nuove sfide professionali.

Ma come è iniziato tutto? Quali sono stati i passaggi più importanti della sua carriera? E soprattutto, cosa sappiamo oggi della sua vita privata e dei progetti che lo vedono protagonista? Scopriamolo insieme.

Dall’esordio a bambino prodigio: i primi anni di carriera di Federico Russo

Quando Federico Russo debutta nel 2004 nella soap Incantesimo, ha appena sette anni e una naturalezza davanti alla telecamera che colpisce subito gli addetti ai lavori. È un periodo in cui la tv italiana cerca nuovi volti giovani, e lui riesce a imporsi con una spontaneità rara. L’anno successivo partecipa alla miniserie De Gasperi – L’uomo della speranza, dimostrando di sapersi muovere anche in contesti più impegnativi. Nello stesso periodo entra nel cast di Ballando con le stelline, versione junior del celebre talent di Rai1, e sorprende tutti vincendo la competizione.

Il 2006 segna una svolta decisiva, perché Federico entra nel mondo delle fiction poliziesche con Carabinieri – Sotto copertura, ma soprattutto perché inizia la sua lunga avventura ne I Cesaroni. Il ruolo di Mimmo, il più piccolo della famiglia, lo accompagna per anni, trasformandolo in uno dei bambini più amati della tv italiana. La serie diventa un fenomeno generazionale e Federico cresce insieme al suo personaggio, passando dall’infanzia all’adolescenza sotto gli occhi del pubblico.

Parallelamente continua a lavorare in altre produzioni, come Provaci ancora prof! e Pausa Posta, mostrando una versatilità che lo rende uno dei giovani attori più richiesti del periodo. Anche il mondo dei programmi per ragazzi lo accoglie con entusiasmo, tanto che nel 2010 partecipa allo Zecchino Show, confermando la sua familiarità con i format televisivi più diversi.

L’adolescenza davanti alla telecamera: Disney Channel, cinema e fiction di successo

Con l’arrivo dell’adolescenza, Federico Russo non si allontana dal set, anzi amplia il suo percorso entrando nel mondo Disney. Nel 2015 interpreta Sam nella serie Alex & Co., un progetto che gli permette di avvicinarsi a un pubblico internazionale e di sperimentare un linguaggio narrativo più moderno. Il successo della serie porta anche al film Come diventare grandi nonostante i genitori, dove Federico consolida la sua immagine di giovane attore capace di sostenere ruoli più complessi.

Nel frattempo continua a lavorare nelle fiction italiane, passando da Scomparsa a L’isola di Pietro, dove recita accanto a Gianni Morandi, un’esperienza che lui stesso ha definito formativa. Nel 2018 entra nel cast di Don Matteo 11, un’altra tappa importante che conferma la sua presenza costante nel panorama televisivo nazionale.

Il cinema lo accoglie nuovamente con La mia seconda volta, mentre il 2020 lo vede impegnato in due progetti molto diversi tra loro: la serie Netflix Curon, dal tono più dark e misterioso, e il film Ernesto, che gli permette di esplorare un registro più intimo. Dopo un periodo di pausa, torna sul set con rinnovata energia nel 2023 grazie alla serie Black Out, confermando di essere ormai un attore adulto e consapevole.

Il ritorno alle origini e la vita privata: Mimmo Cesaroni oggi e chi è Federico fuori dal set

Il 2026 segna un momento simbolico nella carriera di Federico Russo, perché torna a interpretare Mimmo ne I Cesaroni – Il ritorno. Non è più il bambino che il pubblico ricordava, ma un giovane uomo che nella serie veste i panni di un insegnante di sostegno, un ruolo che gli permette di mostrare una maturità artistica completamente nuova. Il pubblico accoglie con entusiasmo il suo ritorno, riconoscendo in lui la continuità di un personaggio cresciuto insieme a una generazione intera.

Sul fronte personale, Federico ha sempre mantenuto un profilo riservato. In passato è stato legato all’attrice svizzera Chiara Primavesi, ma oggi non è chiaro se sia single o impegnato. Nonostante la sua discrezione, è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove supera i 760 mila follower e condivide momenti di lavoro, viaggi e passioni, senza mai eccedere nell’esposizione della sua vita privata.

Oggi vive a Roma, la città in cui è nato e che continua a essere il suo punto di riferimento. Continua a lavorare tra cinema e televisione, scegliendo progetti che gli permettono di crescere e di sperimentare, senza perdere il legame con il pubblico che lo segue fin da bambino.