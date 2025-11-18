[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Che succede? Inacessibili migliaia di siti e di app

Migliaia di siti internet e app sono risultati inaccessibili per oltre un’ora a causa di un malfunzionamento di Cloudflare. Da X a Canva, da ChatGpt a Spotify: la piattaforma fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni a clienti in tutto il mondo. Alla base ci sarebbe un problema tecnico già individuato dagli sviluppatori e in via di risoluzione, come spiegato sul sito ufficiale.

Un portavoce di Cloudflare ha affermato che l’azienda ha osservato un “picco di traffico insolito” su uno dei suoi servizi intorno alle 12:20 italiane, causando errori in parte del traffico in transito sulla sua rete.

Il software di Cloudflare è utilizzato da molte aziende in tutto il mondo, contribuendo a gestire e proteggere il traffico per una parte significativa dei siti web. Tra i servizi offerti c’è la protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), ovvero quando un malintenzionato tenta di sovraccaricare il sistema di un sito web con così tante richieste di traffico da impedirne il funzionamento.