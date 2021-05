Manfredonia – STANOTTE ,che notte d’ inferno ,orripilante di una baldoria tale – di schiamazzi e urla fuori dall’ ordinario nonostante chiusi in casa . Mocciosi di una non so che generazione standardizzati all’atto della violenza e dalla maleducazione e di una spaventosa involuzione – urlavano a squarciagola da farti scoppiare la testa … Nessuna interveniva , nessuna parlava con l’ignoranza sotto i balconi ,con le mani appoggiate ai motori . A chi appartengono questi figli di una terra di nessuno – Erano le 2.30 di notte fonda in piena libertà sfidavano e gridavano in faccia ai palazzi di via Mozzillo Iaccarino della città ,che voleva dormire – che voleva stare in pace. Un paese che non ha più controllo , che perde ogni giorno il cuore sull’ asfalto… Ma cosa guardi cosa c’ è di strano chi sono dici beh sono Manfredoniano – di questo atto moderno.

Di Claudio Castriotta