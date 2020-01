Che fine farà l’ex Consorzio Agrario?

Manfredonia – Mi chiedo ora perchè l’ex Consorzio Agrario, è ancora in uno stato di abbandono totale . Lo storico Consorzio, una volta di proprietà dell’Ente Agrario di Foggia.

Se notate , dalla foto si vede nitida un’immagine degli anni ’90 , quando arrivavano camion a scaricare grano nei Silos, il famoso grano di prima scelta. Come era in piena efficienza e splendore quel centro; da bambino salivo sugli alberi, d’autunno a mangiare le carrube dette i “fainell” per la loro forma allungata; oggi questa struttura è abbandonata a se stessa ,ed in attesa… di quale fine farle fare, già venduta a privati , con possibilità di nuove costruzioni, strutture alberghiere… visto che la nostra città non ne possiede quasi nulla sul mare – dopo la chiusura della storica e miracolosa struttura dell’ “Hotel Gargano”, la quale ha portato lustro ed eleganza al paese, per lunghissimi anni … oramai già morta da tempo. Nessuno si decide e si fa avanti, il degrado oramai è incombente.Ricordo quando nel 1976 in poi – l’Ente Provinciale Agrario ,ad ogni manifestazione del Carnevale , prestava i suoi silos per fare i noti “Carri di Cartapesta”.

La nostra Manfredonia … che osservo adesso – è tutta grigia e nell’ombra, di mani di scambio della divisione, di carte nascoste – contro ogni tipo di logica dell’umana incertezza. Un paese il mio ; che va avanti contromano, una città pacata, che guarda abbacchiata e non parla – e se parla non parla , ma sbuffa contro l’anima venduta.

di Claudio Castriotta