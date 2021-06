Che colpo per la Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

Parte con il botto il mercato della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, alacramente al lavoro nella costruzione del rosterche disputerà la prima storica partecipazione al campionato nazionale di serie A nella stagione 2021/2022.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, è lieta, infatti, di comunicare di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Wellington Pereira RodriguesAdão.

Wellington Pereira Rodrigues Adão, comunemente noto come Well, è un pivot brasiliano classe 93. Cresciuto nel settore giovanile del Palmeiras e del Corinthians, ha debuttato nel campionato brasiliano nelle fila del Jaraguà. Successivamente ha vestito le maglie di Intell nel 2017, laureandosi capocannoniere della liga brasiliana con 15 gol in 17 partite. L’anno successivo milita nel Pato Futsal e con essa vince la Liga Brasiliana e la Taca de Brasil. L’ultima stagione in terra carioca, lo vede tra le fila del Copagril. Nel 2019, prova l’esperienza europea volando in Spagna, dove gioca con l’Industrias Santa Coloma e vince la Coppa di Catalugna. Nello scorso campionato contribuisce alla prima esperienza italiana, alla qualificazione play off scudetto del Signor Prestito CMB.

Well vanta convocazioni nella nazionale brasiliana di futsal nel 2017. Dotato di grandi doti tecniche e buona struttura fisica, il perno offensivo assicurerà funzionalità alla formazione di mister Massimiliano Monsignori. Abile nell’uno contro uno e capace di assicurare un buon contributo di reti come terminale, aumenterà il tasso qualitativo della compagine sipontina.

Well: “Sono molto felice per questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare la stagione. Voglio ringraziarvi per la vostra fiducia nel mio lavoro. Mi piacciono molto le nuove sfide. So che con tanto lavoro faremo grandi cose a Manfredonia. Spero che quest’anno possiamo avere i nostri tifosi con noi perché farà una grande differenza. Non posso promettere un numero esatto di goal ai tifosi ma sicuramente i gol non mancheranno”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge a Well un caloroso il benvenuto e augura all’atleta una grande stagione agonistica da protagonista in maglia biancoceleste.

