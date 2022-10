CGIL Foggia: “Contrari alla settimana corta a scuola”

Oggetto: precisazioni sulla proposta del comune di Manfredonia riguardo la

“settimana corta”



Apprendiamo dalle nostre RSU degli Istituti scolastici di Manfredonia, nonché dagli

organi di stampa, di una imminente ordinanza da parte del sindaco della suddetta Città

che imporrebbe la settimina corta per le scuole del primo ciclo d’istruzione, al fine di

ottenere un risparmio dei consumi energetici.



Corre l’obbligo di precisare, a tal riguardo, che non è competenza di un sindaco

intervenire sulla “flessibilità didattica” ma, nel rispetto dell’autonomia scolastica e

quindi della normativa vigente (art.4 e 16 del DPR N 275 DEL 1999) sono le scuole

che, sentiti gli organi collegiali e con le relative delibere dei consigli di Istituto, possono

adottare forme di “flessibilità” e solo per ragioni didattico-educative. Siamo invece

convinti che non ci siano ragioni educativo-didattiche (tenere gli alunni in classe fino

alle 14.30 per recuperare il sabato non ci pare una grande idea) così come non ci

convince l’ipotetico risparmio energetico che si otterrebbe tenendo chiuse le scuole il

sabato, dovendo poi riscaldare gli edifici dopo due giorni di chiusura (locali quindi più

difficili da riscaldare) e avendo comunque tenuto in aula un’ora in più gli alunni ogni

giorno.



Detto questo, in nessun caso è prevista una modifica orario ad anno in corso per ridurre

i consumi di energia.



Dubitiamo, quindi, dell’effettiva emanazione di tale ordinanza da parte del sindaco in

quanto sarebbe immediatamente impugnabile visto l’evidente contrasto a livello

normativo. Ancora una volta, nostro malgrado, attestiamo la completa assenza di una

convocazione, da parte del sindaco, dei sindacati e delle parti sociali su problematiche

che riguardano e coinvolgono direttamente tutti i lavoratori della categoria, studenti e

famiglie.



Ribadiamo chiaramente la nostra contrarietà a settimana corta e altri palliativi, sia

chiaro: “La scuola non si tocca, in tempo di crisi non si taglia il pane!”.

Non a caso tale proposta è stata bocciata a livello nazionale, nonché ministeriale; né si

può giustificare tale proposta come alternativa alla DDI la quale non è più prevista

nemmeno per gli alunni positivi al covid!

Stiamo affrontando il terzo anno scolastico in cui la scuola sta pagando il prezzo più

alto delle emergenze e in un tessuto sociale dove ci sarebbe bisogno di “più scuola” chi

amministra, come troppo spesso accade, pensa bene all’istruzione come primo settore

sul quale risparmiare.



Sulla conoscenza, sul futuro delle generazioni, non si taglia, piuttosto si investe.

Tanto si doveva per chiarezza.

FLC CGIL FOGGIA