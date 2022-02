CGIL-CISL-UIL Foggia, “Buona notizia per gli LSU. Ora avanti tutta con le stabilizzazioni”

“Con l’approvazione dell’emendamento al Decreto “Milleproroghe” presentato dall’onorevole Bordo, sarà possibile assumere i lavoratori socialmente utili anche in deroga, fino al 31 marzo 2022, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa”.

A dichiararlo i Segretari Generali di CGIL-CISL-UIL FOGGIA Maurizio Carmeno, Carla Costantino, Gianni Ricci.

Inoltre, l’emendamento prevede anche la proroga al 31 dicembre 2022 delle convenzioni di cui all’art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal MLPS con le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili.

“Il contesto normativo e legislativo necessario per dare uno sbocco a questa complessa vertenza è stato implementato. Ora tocca alle amministrazioni comunali, e in particolare al Comune di Manfredonia, riconvocare il tavolo di confronto istituzionale e definire, in tempi rapidi, un percorso di stabilizzazione per gli LSU”, concludono Carmeno, Ricci e Costantino.