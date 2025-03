“Cesare Cremonini mi ha distrutta” parla la sua ex

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina Maggiore, 28 anni, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha deciso di raccontare la sua verità in un libro “Ma che stupida ragazza” e in un’intervista al settimanale Oggi. La loro storia, durata quattro anni e mezzo, è iniziata come una favola, ma si è trasformata in un incubo a causa dei tradimenti del cantante.

La storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore

Martina e Cesare si sono conosciuti nel 2018 in una palestra a Bologna. Per i primi anni, la loro relazione è stata idilliaca, tra viaggi esotici e momenti romantici. Tuttavia, la ragazza ha iniziato a sospettare che qualcosa non andasse quando ha trovato delle chat compromettenti sul computer di lui.

Cremonini ha negato tutto, ma Martina ha continuato a trovare prove dei suoi tradimenti. La situazione è precipitata dopo il Festival di Sanremo 2022, quando Martina ha scoperto che una delle amanti di Cesare era presente in platea.

La rottura è stata devastante per Martina, che è caduta in depressione. Solo dopo due anni di terapia e un percorso di crescita personale è riuscita a superare il dolore e a ritrovare se stessa. Nonostante tutto, Martina conserva un ricordo positivo dei primi anni della loro relazione e gli ha persino scritto un messaggio di incoraggiamento quando ha saputo che lui le aveva dedicato una canzone.