CERIGNOLA. L’ARMA DEI CARABINIERI PREDISPONE POSTI DI BLOCCO NEL TERRITORIO OFANTINO

Intensificati i controlli nel territorio ofantino. Il Comando Compagnia Carabinieri di Cerignola, nell’ambito di servizi ad “Alto Impatto” ha promosso un servizio coordinato di controllo con rinforzi di pattuglie sulla città Ofantina, centro di particolare interesse e sensibile dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica. 7 pattuglie e 14 carabinieri hanno effettuato controlli a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, nonché agli utenti della strada. In particolare, in via Manfredonia, una delle principali arterie di accesso alla città, i militari hanno organizzato un posto di blocco a doppio senso di marcia, nel corso del quale le sei pattuglie, impiegate su entrambi i lati della strada hanno fermato e sottoposto a controllo numerosi veicoli.

Nel corso di tale dispiegamento di forze, sono stati controllati un centinaio di veicoli identificando altrettanti utenti, sono state inoltre elevate circa 30 contravvenzioni al codice della strada, in particolare per violazioni che minano la sicurezza stradale.

Periodicamente nell’area della cittadina cerignolana, territorio ad alto indice di criminalità comune e organizzata, vengono fatti convergere numerosi equipaggi provenienti da altri reparti della Compagnia di Cerignola, nonché dal 11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari che fornisce supporto all’Arma territoriale, per garantire maggiori servizi preventivi sul territorio. L’obiettivo di tali servizi è di imprentare la percezione di sicurezza sul territorio, garantendo maggiore prossimità al cittadino.