Cerignola, intensificati i servizi di contrasto al fenomeno dei furti d’auto: 1 persona arrestata e 2 sottoposte a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dei rati predatori e dei furti d’auto, nell’ultima settimana hanno arrestato in flagranza di reato una persona e sottoposto a fermo di indiziato di delitto altre due, con l’accusa a vario titolo di ricettazione e riciclaggio.

Nello specifico i Carabinieri, durante un’attività di pattugliamento in un’area rurale della località Le Torri, hanno sorpreso un 43enne mentre era intento a cannibalizzare – attraverso lo smontaggio di componenti e parti meccaniche – un veicolo rubato poco prima a Barletta. Il soggetto, bloccato dai militari dell’Arma dopo aver tentato una fuga a piedi e attualmente ristretto agli arresti domiciliari, aveva con sé un jammer – solitamente utilizzato per disturbare le frequenze emesse dai sistemi di sicurezza delle auto – e attrezzi da scasso, recuperati e posti in sequestro.

I Carabinieri, nel corso di analogo servizio nella periferia di Cerignola, in zona adiacente alla S.P. 95, avendo notato movimenti insoliti nei pressi di un capannone, hanno fatto irruzione all’interno del fabbricato, dove un 28enne e un 53enne stavano caricando su 4 distinti furgoni parti meccaniche di autovetture. Nel corso dell’intervento sono stati recuperati più di duecento pezzi appartenenti a più di 15 autovetture – alcune delle quali certamente di provenienza furtiva -, mentre i due soggetti, sottoposti a fermo di indiziato di delitto della p.g., sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Foggia.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.