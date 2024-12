Cerignola diventa un laboratorio d’eccellenza con “Heritage of the Apulian Experience”

Dal 14 al 16 dicembre, Cerignola (FG) si trasformerà in un punto di riferimento nazionale grazie a Heritage of the Apulian Experience, un evento innovativo che celebra le eccellenze italiane. Promosso dall’assessore Cecilia Belpiede, l’iniziativa mira a combinare tradizione e innovazione in un format unico, ospitato in tre location suggestive: Palazzo Fornari, Torre Alemanna e il Borgo Antico.

Un evento oltre le fiere tradizionali

L’obiettivo di questa manifestazione non è solo espositivo, ma ambizioso: ridefinire l’identità del Made in Italy attraverso un approccio integrato che unisce cultura, produzione e territorio. L’evento offre un’occasione di confronto per artigiani, esperti e istituzioni, spingendoli a immaginare nuove prospettive per lo sviluppo economico e culturale.

Un partenariato prestigioso

A testimonianza dell’importanza dell’iniziativa, partecipano enti e istituzioni di rilievo, tra cui la Rete del Mediterraneo, Pugliapromozione, l’Università degli Studi di Foggia e varie associazioni di categoria. Questo partenariato garantisce al progetto una rilevanza nazionale e proietta Cerignola al centro del dialogo tra innovazione e tradizione.

Uno spazio per idee e strategie

Il cuore dell’evento è la creazione di un vero e proprio laboratorio di idee, in cui le eccellenze italiane possano confrontarsi su nuovi modelli di promozione e strategie di mercato. Cerignola si pone così come osservatorio all’avanguardia, capace di mettere in rete le migliori risorse locali e creare sinergie tra pubblico e privato.

Conferenza stampa di presentazione

I dettagli del progetto verranno svelati ufficialmente il 4 dicembre alle 16:30, durante una conferenza stampa dedicata. Questo evento introduttivo sarà l’occasione per delineare gli obiettivi e il valore strategico dell’iniziativa, che punta a valorizzare le produzioni locali come patrimonio collettivo e simbolo di rinascita economica e culturale.

Una visione per il futuro

Sotto la guida dell’assessore Belpiede, Heritage of the Apulian Experience si presenta non solo come un evento, ma come un manifesto di rilancio per il sistema economico italiano. Cerignola diventa così un esempio virtuoso di come i territori possano giocare un ruolo centrale nel rinascimento economico, valorizzando artigianato ed enogastronomia come leve strategiche per il futuro del Paese.

Per ulteriori informazioni: eventi@retedelemediterraneo.com