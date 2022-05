C’è l’ufficialità: a Foggia nascerà “Casa Arbore”

Finalmente è ufficiale: a Foggia nascerà “Casa Arbore”, un museo dedicato all’estro e al talento del grande Renzo Arbore. L’idea, annunciata qualche anno fa dallo stesso show-man foggiano, è stata confermata dal presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, che ha incontrato questa mattina Arbore a Roma per ufficializzare un grande traguardo per l’artista e per l’intera città.

“Casa Arbore sta per nascere”, ha dichiarato Gatta. “La prossima settimana, infatti, approveremo la delibera per la stipula della convenzione tra Provincia di Foggia, Regione Puglie e Teatro Pubblico Pugliese per realizzare un grande contenitore che renda omaggio alla genialità e all’amore di questo straordinario artista per la sua città, Foggia, e la Capitanata”.

Il progetto, che nascerà nei locali della Galleria d’Arte Moderna e della Sala Multimediale di Palazzo Dogana, ospiterà molti degli oggetti variopinti e sgargianti che Arbore colleziona nella sua casa romana. Dopo la mostra al Maxxi di Roma, tanta oggettistica di valore arriverà a Foggia. Arbore, che negli anni ha rappresentato un maestro e un innovatore della televisione e dello spettacolo di questo Paese, ha sempre dichiarato di avere avuto un solo vizio nella vita: quello di acquistare oggetti di plastica coloratissimi. Molti di questi oggetti saranno acquisiti in comodato gratuito dalla Provincia, mentre la ristrutturazione degli spazi sarà affidato alla Regione per conto del Teatro Pubblico Pugliese diretto da Giuseppe D’Urso.

In un’intervista di un anno fa alla Gazzetta del Mezzogiorno, Arbore aveva raccontato in anteprima questo il suo nuovo progetto della terza età per la sua Capitanata. “È uno spazio culturale che realizzerò col sostegno della Regione Puglia e che è destinato a ospitare tutto ciò che ho collezionato nella vita, ma ovviamente non sarà un museo e basta, perché ospiterà proiezioni, dibattiti, animerà, mi auguro, la vita culturale di Foggia e della sua provincia”, aveva dichiarato Arbore.

“Per parte mia donerò tutte le mie collezioni a questo spazio culturale: oggetti, dischi, spartiti, anche le mostre spettacolo che ho allestito a Roma e a Napoli dovranno essere trasferite definitivamente a Foggia. Sono al lavoro con i miei architetti, Cappellini e Licheri, per organizzare tutto al meglio”.