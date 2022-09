C’è la data del ritorno di Emigratis su Canale5! Pio e Amedeo tornano in prima serata

Il prossimo 28 Settembre in prima serata Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con la nuova edizione di Emigratis.

Pio e Amedeo ripartiranno con i loro viaggi in giro per il mondo. In questa edizione saranno a Parigi, Dubai, Hollywood, Brasile, Londra e Las Vegas.

Ecco lo spot del programma: