Caso migranti a Manfredonia, Fatone: “Sbagliato il metodo, dove è la trasparenza?”
Caso migranti a Manfredonia, Fatone: “Sbagliato il metodo, dove è la trasparenza?”
Caro Sindaco,
In riferimento al suo post di qualche minuto fa, con cui comunica la riconversione dell’ex CARA e la ricollocazione dei migranti sul territorio, sento il dovere, da cittadino, di esprimere alcune considerazioni.
Non entro nel merito del tema dell’accoglienza, che resta delicato e importante, e che richiede umanità, responsabilità ed equilibrio.
Ma proprio per questo, non posso non evidenziare un punto fondamentale: il metodo.
Una scelta di tale portata non può essere comunicata a cose fatte.
Avrebbe richiesto trasparenza, condivisione, un confronto serio con la cittadinanza, quanto meno con il Consiglio comunale.
Così non è stato!
Ed è questo che preoccupa.
Perché quando decisioni così impattanti arrivano senza un percorso chiaro e partecipato, si incrina il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.
Mi dispiace dirlo, ma su temi così sensibili Manfredonia meritava di più.
Meritava chiarezza prima e non spiegazioni dopo, il rispetto passa dalla trasparenza, sempre!
Raffaele Fatone