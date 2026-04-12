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Caso migranti a Manfredonia, Fatone: “Sbagliato il metodo, dove è la trasparenza?”

Caro Sindaco,

In riferimento al suo post di qualche minuto fa, con cui comunica la riconversione dell’ex CARA e la ricollocazione dei migranti sul territorio, sento il dovere, da cittadino, di esprimere alcune considerazioni.

Non entro nel merito del tema dell’accoglienza, che resta delicato e importante, e che richiede umanità, responsabilità ed equilibrio.

Ma proprio per questo, non posso non evidenziare un punto fondamentale: il metodo.

Una scelta di tale portata non può essere comunicata a cose fatte.

Avrebbe richiesto trasparenza, condivisione, un confronto serio con la cittadinanza, quanto meno con il Consiglio comunale.

Così non è stato!

Ed è questo che preoccupa.

Perché quando decisioni così impattanti arrivano senza un percorso chiaro e partecipato, si incrina il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Mi dispiace dirlo, ma su temi così sensibili Manfredonia meritava di più.

Meritava chiarezza prima e non spiegazioni dopo, il rispetto passa dalla trasparenza, sempre!

Raffaele Fatone