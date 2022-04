Caso Mercato a San Marco in Lamis: “I cittadini sono stufi e lo chiedono in centro”

MERCATO A SAN MARCO IN LAMIS, UN ALTRO INCONTRO IN PREFETTURA.

LE SIGLE DI RAPPRESENTANZA: “INCOMPRENSIBILE ED INACCETTABILE

OSTINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE MERLA. ORA ANCHE I CITTADINI SONO STUFI

E CHIEDONO IL MERCATO IN CENTRO”

Non si placa la protesta legittima dei 130 concessionari di posteggio

nel mercato settimanale del mercoledì a San Marco in Lamis. Nonostante i

grandi segnali di apertura da parte delle Sigle sindacali, di dialogo,

di confronto e persino di disponibilità a concertare soluzioni condivise

con l’Amministrazione comunale, la città di San Marco resta ancora senza

mercato. L’ulteriore incontro promosso dalla Prefettura di Foggia, che

ha rimesso attorno allo stesso tavolo i Rappresentanti di Categoria e il

Sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla accompagnato dall’Assessore

al ramo, è servito ad acclarare che le intenzioni dell’amministrazione

comunale di trasferire il mercato nei pressi del Camposanto non erano

supportate da procedure rispettose delle norme vigenti né tantomeno

dagli atti preliminari a tale operazione. Legge alla mano e in modo

circostanziato i Rappresentanti di Categoria, nel corso dell’ulteriore

lungo incontro, hanno messo a nudo tutti i problemi di sicurezza, di

inadeguatezza e di mancato rispetto delle procedure nell’assegnazione

dei posteggi che il comune avrebbe voluto attuare creando contenziosi

enormi, ingiustizie e dissenso tra gli Operatori. Al termine

dell’incontro di giovedì 14 aprile scorso, convocato dal Vice Prefetto

Vicario della Prefettura di Foggia, dott. Salvatore Caccamo, il

Rappresentante di CasAmbulanti e UniPuglia, Savino Montaruli, sempre

presente al tavolo prefettizio, ha dichiarato: “abbiamo letteralmente

destrutturato le tesi del comune fino al punto che il sindaco Merla ha

ammesso che sulla “nuova” area ci sarebbero ancora dei lavori da

effettuare e il Vice Prefetto Vicario ha riaffermato il principio

secondo cui tutte le procedure devono assolutamente essere rispettose

della legge. A tal proposito avevamo formalmente contestato le modalità

con le quali il comune ha proceduto ad elaborare la graduatoria e la

Regione Puglia, cui avevo fatto ricorso, ha risposto affermando la

correttezza delle nostre tesi. Tutto quindi da rifare ma nel frattempo

il mercato deve assolutamente ripartire – afferma Montaruli. A tal

proposito abbiamo inviato una nota congiunta delle Associazioni che

hanno preso le distanze dal comune di San Marco in Lamis per la gestione

del trasferimento. Con la nota del 15 aprile, a firma dei Rappresentanti

delle Associazioni: ANVA – CONFESERCENTI (Giuseppe RODELLI), G.O.I.A.

(Rosario CICCIOTTI), A.N.A. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMBULANTI UGL

(Pasquale ANGELILLI), CASAMBULANTI (Michele PORRO) e il sottoscritto per

UNIPUGLIA, abbiamo inviato una nota indirizzata al Sindaco, al

Segretario Generale, al Dirigente Settore Attività Economiche Suap di

San Marco in Lamis, alla Dirigente Settore Attività Economiche e Mercati

della Regione Puglia. al Prefetto ed al vice Prefetto vicario della

Prefettura di Foggia con la quale è stata chiesta la immediata

ripartenza del mercato del mercoledì nella sua area storica e gradita,

visto che nessun impedimento ne sancisca l’impossibilità di utilizzo.

Anche da parte della cittadinanza giunge un segnale di forte vicinanza

agli Ambulanti ed una richiesta popolare di ripresa del mercato in

centro. Altra curiosità che potrebbe essere oggetto di denuncia formale

è che da nessuna parte si trova il Documento Strategico del Commercio

che il Sindaco di San Marco in Lamis continua ad asserire sia costato

addirittura 60mila euro e sia altresì stato condiviso con due

Associazioni di Categoria ma addirittura il primo cittadino viene

smentito dalla parte stessa che afferma ciò non sia mai accaduto. Un

grande pasticcio che nasconde ancora molti lati oscuri ed anche una

fortissima strumentalizzazione politica che non accettiamo assolutamente

– afferma Savino Montaruli. Il tempo delle approssimazioni, del tira e

molla e dei giochi di potere è finito. Il mercato deve ripartire

immediatamente. In caso contrario non si escludono eclatanti azioni di

protesta e di azioni, anche legali, per salvaguardare un diritto che a

nessuno è consentito mettere sotto ai piedi, neppure a San Marco in

Lamis” – ha concluso Montaruli.

Foggia, 16 aprile 2022

Area Comunicazione CasAmbulanti – UniPuglia