Cronaca Italia

Caso Elia: ritrovata auto madre, suicidio dopo omicidio

Caso Elia Perrone: trovata auto madre Najouia Minniti in mare a Roca. Bimbo 8 anni ucciso nel sonno, madre suicida. In attesa di autopsie.

Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
Elia Perrone
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia nel Salento

Ritrovata la Lancia Y di Najouia Minniti in mare a Roca (Lecce). La donna si è suicidata gettandosi da una scogliera dopo aver ucciso il figlio Elia Perrone, 8 anni, nel sonno.

Il bambino è stato trovato senza vita nel letto, ucciso dalla madre. La donna, in preda a una crisi, ha poi compiuto il gesto estremo. Le autorità hanno disposto autopsie sui corpi per chiarire dinamica e tempistiche.

Comunità sotto shock

Il caso Elia sconvolge il Salento. Emergono interrogativi sullo stato psicologico della madre e su eventuali segnali ignorati. La Procura indaga per “omicidio-suicidio”, mentre la comunità locale si stringe nel dolore per la tragedia simile ad altri casi di cronaca drammatica.

Tags
Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©