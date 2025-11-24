Cronaca Italia
Caso Elia: ritrovata auto madre, suicidio dopo omicidio
Caso Elia Perrone: trovata auto madre Najouia Minniti in mare a Roca. Bimbo 8 anni ucciso nel sonno, madre suicida. In attesa di autopsie.
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Tragedia nel Salento
Ritrovata la Lancia Y di Najouia Minniti in mare a Roca (Lecce). La donna si è suicidata gettandosi da una scogliera dopo aver ucciso il figlio Elia Perrone, 8 anni, nel sonno.
Il drammatico epilogo
Il bambino è stato trovato senza vita nel letto, ucciso dalla madre. La donna, in preda a una crisi, ha poi compiuto il gesto estremo. Le autorità hanno disposto autopsie sui corpi per chiarire dinamica e tempistiche.
Comunità sotto shock
Il caso Elia sconvolge il Salento. Emergono interrogativi sullo stato psicologico della madre e su eventuali segnali ignorati. La Procura indaga per “omicidio-suicidio”, mentre la comunità locale si stringe nel dolore per la tragedia simile ad altri casi di cronaca drammatica.