Caso cartelle IMU/Tasi 2019, Forza Italia chiede le dimissioni dell’assessora Simone: “Scarsissime competenze”

ASSESSORA AL BILANCIO “FAI DA TE”: SI DIMETTA!!!

MANFREDONIA (FG) – Circa la figuraccia in consiglio comunale dell’assessora al bilancio abbiamo taciuto, per una questione di garbo istituzionale e personale.

Ciò, malgrado il clamoroso scivolone accaduto su di una deliberazione di fondamentale importanza, quale il bilancio.

Ma, ora BASTA!!! Non se ne puo’ più di un’assessora che, dinanzi all’impazzare di atti, notificati ad ignari contribuenti(già tartassati oltremodo)per Imu/Tasi 2019, non sa far altro che… invitare i cittadini, destinatari delle cartelle, a recarsi presso gli uffici, dove le file sono chilometriche, per chiedere di rettificare provvedimenti sbagliati!!

Assessora, lei e’ a conoscenza della pacifica ed universalmente riconosciuta circostanza che chi erra , poi rimedia?? O, secondo il suo parere, chi commette errori, chiede a coloro i quali subiscono gli stessi di patirne le conseguenze?

Lo statuto dei diritti del contribuente obbliga l’amministrazione ad agire in buona fede e correttamente, annullando avvisi viziati.

L’assessora, invece, pretende di ribaltare, dopo il verificarsi della totale confusione, sui concittadini o sul concessionario le conseguenze di incongruenze addebitabili al Comune, che, peraltro, dovrà sopportare tutti i rilevanti oneri economici, derivanti dall’invio di migliaia di cartelle inesatte.

Assessora, dimostri senso di responsabilità nei confronti della comunità, rassegnando le dimissioni, per manifesta ed acclarata inadeguatezza.

Non è politicamente corretto che le sue scarsissime competenze, in tema di bilanci, finanze pubbliche ed imposte locali, ricadano sull’intera Città!

I consiglieri comunali di Forza Italia