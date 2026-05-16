Casa Sollievo della Sofferenza cerca medici

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▶️Neurochirurgia

▶️Chirurgia Maxillo-Facciale e discipline equipollenti

▶️Igiene e Medicina Preventiva

▶️Malattie dell’Apparato Digerente e discipline equipollenti

▶️Medicina Nucleare

▶️Oncologia e discipline equipollenti

▶️Medicina Trasfusionale e discipline equipollenti

▶️Ortopedia e Traumatologia

Le risorse saranno inserite in un contesto professionale qualificato, orientato all’innovazione e allo sviluppo delle competenze.

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