Casa Sollievo della Sofferenza cerca medici
📣❗ La Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ricerca 👩⚕👨⚕ professionisti medici altamente qualificati da inserire presso le proprie strutture sanitarie nelle seguenti discipline:
▶️Neurochirurgia
▶️Chirurgia Maxillo-Facciale e discipline equipollenti
▶️Igiene e Medicina Preventiva
▶️Malattie dell’Apparato Digerente e discipline equipollenti
▶️Medicina Nucleare
▶️Oncologia e discipline equipollenti
▶️Medicina Trasfusionale e discipline equipollenti
▶️Ortopedia e Traumatologia
Le risorse saranno inserite in un contesto professionale qualificato, orientato all’innovazione e allo sviluppo delle competenze.
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https://operapadrepio.it/it/posizioni-aperte?fbclid=IwdGRjcARz6TVleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeDndu-suzJ9ZJQWEsh8Fc9-ScYkBKgCSN8TR2o22RdnF6a_rVBjWCeFfuToY_aem_fq7SUUvgT5BPy-61Uii19g