“Carta dedicata a te e PIS: assessora Valente dica ai cittadini che lei non ha fatto proprio niente!”

C’è chi fa e chi sa fare solo chiacchiere. E’ proprio il caso di Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare del Comune di Manfredonia, che, anziché dedicarsi allo studio di un settore così delicato e trovare le migliori soluzioni per i più fragili, passa il suo tempo ad autocelebrarsi scrivendo di proprio pugno comunicati stampa e social con i quali si attribuisce meriti certamente non di sua competenza.

Mentre i cittadini non hanno ancora capito quali sono le analisi, le idee e le soluzioni per una comunità sempre più in difficoltà socio-economica, l’Assessora Valente, forse pensando ancora di essere componente di staff del sindaco, perde il suo tempo a fare falsa propaganda politico-elettorale di bassa lega, dando ai cittadini false informazioni.

“MANFREDONIA: IN ARRIVO LA CARTA DEDICATA A TE – L’ELENCO DEI 2.381 BENEFICIARI ONLINE ENTRO FINE AGOSTO” si legge a caratteri cubitali sui canali di comunicazione istituzionali del Comune di Manfredonia.

Nel comunicato autocelebrativo, l’Assessora non cita per nulla il Governo Meloni che ha stanziato 600 milioni di euro destinati a questo importante strumento di welfare. Questa carta solidale (dal valore di 500 euro) servirà a circa 1,5milioni di italiani per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di famiglie in stato di bisogno e consentire loro l’acquisto di genero di prima necessità, alimentari, carburanti, abbonamenti del trasporto pubblico locale.

Il Comune di Manfredonia, così come tutti gli altri d’Italia, ha “solo” svolto il ruolo di controllo sugli elenchi beneficiari predisposti dall’INPS su base ISEE (inferiore a 15mila euro). Gli aventi diritto potranno ritirare la Carta “Dedicata a te” presso gli sportelli di “Poste Italiane”. “L’iniziativa rappresenta un importante supporto per le famiglie del nostro territorio, soprattutto in un periodo di difficoltà economica come quello attuale”, si è limitata a scrivere furbescamente l’Assessora Valente per attribuirsi meriti con l’inganno.

Qualche ora dopo, un altro comunicato dal titolo “PIS: IL PRONTO INTERVENTO SOCIALE NON SI FERMA A FERRAGOSTO”, strumento attivato dall’Amministrazione Rotice attraverso il lavoro dell’Assessore Grazia Pennella, riuscita ad attivare questo fondamentale servizio per la prima volta a Manfredonia nell’ambito del Piano Sociale di Zona.

Il Pronto Intervento Sociale (che vede la collaborazione dei Servizi Sociali di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, insieme ai partner dell’ATS Consorzio Aranea, PASER e SS. Redentore). è stato concepito per rispondere tempestivamente alle situazioni di emergenza e disagio che possono colpire i nostri cittadini più vulnerabili, come anziani soli, persone in stato di disagio, adulti in difficoltà e migranti che necessitano di un aiuto immediato.

L’astuta Assessora Valente, sempre strumentalmente ed ipocritamente polemica nel suo precedente ruolo di consigliera nei confronti dell’Amministrazione Rotice e dell’Assessore al Welfare Pennella, ha pensato bene di tirare dritto dimenticando quanto di volutamente sbagliato dichiarato nei due anni precedenti, accecata dal ruolo di prima donna dell’opposizione.

Assessora Valente: meno chiacchiere, più fatti. Dedichi meno tempo a scriversi comunicati stampa ed a concentrarsi di più sulle emergenze sociali di cui Manfredonia è drammaticamente sempre più piena.

STRADA FACENDO