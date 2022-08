Caro Energia, la proposta dei presidi: “Si torni in Dad, anche un giorno a settimana”

Far fronte alla crisi energetica senza compromettere il diritto allo studio. Come? Tornando alla Dad, ma solo per un giorno a settimana, il sabato, senza accorciare gli orari della settimana. L’ultima proposta dal mondo della scuola per trovare la quadra alla complessa questione del rientro in classe ai tempi della crisi energetica e delle bollette alle stelle arriva da Antonello Giannelli, a capo del più grande sindacato dei presidi italiani, l’Anp.

La proposta è stata illustrata al Corriere della Sera.