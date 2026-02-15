[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CARNEVALE E QUARANTÀNE: RITI DI PASSAGGIO, ANGOSCIA, DEFLUSSO.

Il nostro studio sul Carnevale e le Quarantàne legge queste tradizioni non come semplici feste folkloristiche, ma come un relitto vivo di un mondo arcaico, una fenditura nel calendario in cui la comunità si concede di tornare primitiva, istintiva, quasi tribale.

Non è solo divertimento: è sospensione dell’ordine.

Per pochi giorni il tempo lineare si spezza e regredisce a un tempo ciclico, agricolo, pagano.

Oggi il Carnevale garganico, ad esempio, propone elementi moderni ma trattiene ancora indizi di una tradizione che affonda le radici in un tempo passato.

Le regole sociali si allentano.

Le gerarchie si rovesciano.

Il serio diventa grottesco.

Il sacro si mescola al ridicolo.

Le maschere non servono a nascondere il volto, ma a liberarlo. Indossarle significa uscire dall’identità quotidiana e rientrare in una dimensione collettiva più antica, dove l’uomo non è individuo ma parte del branco, del villaggio, della terra.

Il Carnevale diventa così una valvola di sfogo rituale:

un eccesso controllato prima della penitenza, una risata prima del silenzio, un’abbondanza prima della fame.

Si rintracciano le radici di questa dinamica nei Saturnali, feste romane dell’inversione, quando servi e padroni scambiavano i ruoli e il mondo sembrava capovolgersi. Lo stesso principio sopravvive nei piccoli centri del Gargano: cortei improvvisati, suoni ossessivi, travestimenti, scherzi licenziosi.

Nei paesi – San Nicandro Garganico, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Peschici, Manfredonia – il Carnevale conserva ancora tracce di una teatralità povera (anche se nel tempo si è arricchita) ma intensissima: stracci, paglia, campanacci, volti anneriti dal carbone (oggi, rimane la semplicità paesana di fondo ma i cortei sono diventati moderni e complessi).

Elementi che parlano ancora di stalle, di fumo, di inverno. Di un’umanità contadina che combatte il freddo e la paura ridendo in faccia alla morte.

Il banchetto finale, l’eccesso di cibo e carne, diventa allora gesto apotropaico: mangiare tanto per non temere la carestia, gridare forte per scacciare gli spiriti, fare rumore per svegliare la primavera.

Poi, all’improvviso, tutto si spegne.

Arriva la Quaresima.

Il silenzio dopo il frastuono.

La penitenza dopo la festa.

Ed è qui che entra in scena l’altra figura simbolica.

Con la fine del Carnevale, l’energia esplosiva si trasforma in attesa. Ed ecco comparire le Quarantàne: bambole di pezza o paglia, spesso femminili, appese fuori dalle case come corpi leggeri, svuotati, oscillanti nel vento.

Sembrano impiccati.

Sembrano streghe.

Sembrano vecchie consunte dall’inverno.

In realtà sono calendari viventi.

Il loro nome richiama i quaranta giorni della Quaresima.

Ogni settimana un segno, un taglio, una spina tolta dal corpo del fantoccio: il tempo che passa viene contato sul corpo simbolico della bambola.

La comunità guarda quella figura come si guarda una clessidra. Finché resta appesa, l’inverno non è finito.

Finché resiste, la primavera non può entrare.

La Quarantàna diventa così una personificazione del freddo, della sterilità dei campi, della vecchia stagione che deve morire.

Alcune ipotesi di studio suggeriscono che il gesto di appenderla o, in alcuni casi, di bruciarla alla fine del periodo penitenziale, conservi un’origine arcaica: un sacrificio simbolico.

Non si uccide una persona.

Si uccide l’inverno.

È un rito di passaggio: dalla scarsità all’abbondanza,

dalla notte alla luce, dalla morte al raccolto.

Come molti riti agrari europei, anche questo tenta di esorcizzare l’angoscia collettiva. Perché per il mondo contadino l’inverno non era poesia: era fame, malattia, isolamento.

La bambola appesa è allora un parafulmine emotivo.

Concentra su di sé le paure del villaggio. Le rende visibili. E quindi controllabili.

In questo senso Carnevale e Quarantàne sono le due facce dello stesso meccanismo: prima l’esplosione vitale, poi la purificazione. Prima il caos, poi l’ordine.

Due estremi che delimitano un’unica soglia stagionale.

Il saggio mostra come, dietro pratiche apparentemente “folkloristiche”, sopravviva una cosmologia antica: l’idea che il mondo debba essere continuamente rinnovato attraverso gesti simbolici collettivi.

Il popolo non festeggia soltanto.

Sta dialogando con la natura.

Sta trattando con il tempo.

Sta cercando, con riti minimi e poverissimi, di garantire la propria sopravvivenza.

Così il Carnevale non è evasione. È memoria. Le Quarantàne non sono giocattoli. Sono talismani.

E il Gargano, con le sue strade strette e il vento salmastro, diventa teatro di un dramma antichissimo che ogni anno si ripete: ridere per non morire, appendere la paura, attendere la luce.

Qui il link al nostro studio in PDF: https://www.academia.edu/1151…/Carnevale_e_Quarant%C3%A0n