CARNEVALE DI MANFREDONIA, VIABILITÀ E PARCHEGGI: INFO DI SERVIZIO

In foto lo stralcio dell’Ordinanza del Comune di Manfredonia per le disposizioni di viabilità e divieti di sosta e fermata in occasione della Gran Parata delle Meraviglie, dei Gruppi Mascherati e dei Carri Allegorici e della Notte Colorata con Spettacolo Musicale in Piazza Giovanni XXIII di domani Sabato 8 Marzo.

Si ribadisce che ci sarà la rimozione forzata dei veicoli nelle aree in cui sosta e fermata sono vietate. Raccomandiamo di prestare la massima attenzione ai cartelli presenti.

Qui di seguito condividiamo l’elenco dei parcheggi disponibili. Cliccando sui vari link è possibile visualizzare come raggiungere le aree di sosta e, per chi proviene da fuori Manfredonia, indichiamo anche l’uscita della Statale 89 più comoda per raggiungerle.

S.S. 89 USCITA MANFREDONIA SUD

– Parcheggio Cesarano: https://shorturl.at/vY3qH

– Porto Turistico (all’esterno): https://shorturl.at/ZjQcN

– Marina del Gargano (interno, custodito): https://shorturl.at/1CQ78

S.S. 89 USCITA MANFREDONIA CENTRO

– Mercato Scaloria: https://shorturl.at/zt436

– Via Gen. D. Azzarone (e dintorni): https://shorturl.at/0aA0v

S.S. 89 USCITA MANFREDONIA NORD

– Piazzale A. Galli: https://shorturl.at/mb1G1

– Via Barletta: https://shorturl.at/9Msg1