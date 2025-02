[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, il programma odierno

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Ore 16.00 | PalaDante, Via D. Alighieri, 65

SPORT IN MASCHERA: BASKET in Maschera Categoria Scoiattoli

A cura di SSD Atletica Manfredonia e Tucson Angel Manfredonia

Ore 19.00 | Largo Diomede

POP GUn

Evento finale del progetto di formazione artistico musicale “BEAT RIGENERATION” a cura di POP Officine Popolari