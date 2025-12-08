Carlo e Camilla, la cartolina di Natale è un inno all’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno presentato la loro cartolina di Natale 2025, e la scelta ha sorpreso e commosso il mondo intero. Per la prima volta, gli auguri dei Windsor “parlano” italiano: la fotografia è stata infatti scattata a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, durante la visita di Stato dello scorso aprile.

La scelta non è casuale. Aprile 2025 ha segnato il ventesimo anniversario di matrimonio della coppia reale, e lo scatto realizzato dal fotografo Chris Jackson immortala un momento di autentica complicità tra i due sovrani. Il ritratto mostra Carlo e Camilla sorridenti, in un abbraccio tenero che trasmette l’affetto maturato in due decenni di vita insieme.

Un messaggio carico di significato

Il design della cartolina richiama perfettamente le festività: il ritratto è incorniciato in un elegante bordo rosso scuro, mentre sul retro campeggia il messaggio “Vi auguriamo un felice Natale e un felice anno nuovo”. Ma c’è chi legge tra le righe un significato più profondo in questa scelta.

Alcuni esperti di casa reale hanno ipotizzato che questa cartolina possa celare un messaggio velato. Dopo l’anno difficile vissuto da Re Carlo, che ha dovuto affrontare problemi di salute, la scelta di un’immagine così romantica e italiana potrebbe essere un modo per celebrare l’amore e la resilienza della coppia. Villa Wolkonsky, con i suoi splendidi giardini e l’atmosfera da favola, rappresenta il luogo perfetto per suggellare questo momento.

La cartolina si distingue anche per eleganza e sobrietà, caratteristiche che da sempre contraddistinguono lo stile dei Windsor. A differenza di altre famiglie reali europee, Carlo e Camilla hanno scelto un’immagine semplice ma significativa, che parla più di qualsiasi altra dichiarazione ufficiale.