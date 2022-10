Carbone: “Io non faccio parte della maggioranza, sono indipendente”

In apertura di Consiglio Comunale, il consigliere Adriano Carbone ha specificato di non far parte dell’organico della maggioranza, ma di essere un consigliere comunale indipendente.

Sostanzialmente Carbone si è svincolato dal voto elezione vice presidenti, partendo dal chiarimento della sua vicenda personale.

Marco di Bari e Rita Valentino sono stati eletti Vice Presidenti.