Carbonaro segna, Montinaro disfa: Manfredonia perde a Martina, sarà playout fuori casa

Triplice fischio allo stadio “Tursi”: il Martina si impone per 2-1.

Il Manfredonia chiude in inferiorità numerica dal 70’, per l’espulsione diretta ai danni di Montinaro, che ha inevitabilmente complicato i piani dei biancocelesti.

I sipontini concludono la regular season a quota 35 punti.

Sarà Ugento–Manfredonia l’unico playout del girone, in programma la prossima settimana.

🔴 Martina-Manfredonia 2-1