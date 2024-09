CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA.

IL COMANDANTE CILENTO LASCIA IL COMANDO AL COMANDANTE PEPE



Nella giornata di ieri 19 settembre, presso il piazzale della sede centrale della

Capitaneria di Porto di Manfredonia si è tenuta, alla presenza del Direttore Marittimo

della Puglia e della Basilicata Ionica, Contrammiraglio Vincenzo LEONE, la tradizionale

cerimonia di passaggio di consegne tra il Capitano di Fregata Antonio CILENTO

(Comandante cedente) e il Capitano di Fregata Marco PEPE (Comandante accettante)

proveniente dalla Direzione Marittima di Ancona.



Alla cerimonia hanno preso parte le più alte cariche militari, civili, politiche e religiose del

territorio.



Il Comandante Cilento, che lascia il compartimento marittimo di Manfredonia dopo più di

due anni di comando, andrà ad assumere un prestigioso incarico presso la Direzione

Marittima di Napoli.



Nel corso del discorso di commiato, il Comandante CILENTO visivamente emozionato,

ha voluto ricordare le molteplici attività a difesa dell’ambiente marino e costiero, a difesa

della risorsa ittica e quelle finalizzate alla salvaguardia della vita umana in mare portate a

termine con grande perizia dai militari della Guardia Costiera. Nel corso del discorso il

Comandante CILENTO ha voluto rimarcare l’importanza di aver creato un costante e

propositivo dialogo con tutto il ceto peschereccio e con tutto il cluster marittimo operante

oltre che la sinergia messa in campo con tutte le altre articolazioni periferiche dello Stato.

L’ammiraglio LEONE nel ringraziare il Comandante CILENTO per l’egregio lavoro svolto

nel corso del periodo di Comando ha dato il benvenuto al Comandante PEPE da parte di

tutto il personale della Direzione Marittima di Bari garantendogli il massimo supporto

nell’azione di Comando che si appresta a svolgere.



Per il Comandante PEPE si tratta di un ritorno nella provincia di Foggia e in particolare

sul Gargano avendo svolto, circa 10 anni fa, il Comando dell’Ufficio Circondariale

Marittimo di Vieste.



Lo stesso si è detto pronto a continuare il lavoro avviato dal predecessore garantendo fin

da subito la più ampia disponibilità a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni e

interlocutori che operano sul territorio.