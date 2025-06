[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caos Tari Manfredonia: “Comunicato goffo del Comune, prima gli avvisi e poi i controlli?”

Non è ammissibile che l’amministrazione diffonda comunicati, nei quali tenta goffamente di giustificare la propria, INAMMISSIBILE, azione anche in tema di TARI, con gli aumenti verificati da tutti.



Prima, si inviano gli avvisi e, poi, si rinvia alle attività degli organi di controllo.



Intanto, i cittadini versano e dopo si verifica: si qualifica da sé tutto ciò!!!

Si agisce al CONTRARIO❗️❗️



Per quanto attiene, alle agevolazioni, a favore delle fasce deboli della popolazione, l’amministrazione, attraverso il profilo social istituzionale, OMETTE di riferire alla cittadinanza che il Governo ha regolarmente emanato il decreto attuativo di una norma di legge, che tali benefici riconosce.

Si tratta del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24.

Inoltre, l’Arera, con deliberazione 1 aprile 2025,n. 133, ha dettato, all’art.2, misure urgenti per attribuire l’agevolazione in questione.



È ‘ sufficiente leggere gli avvisi di pagamento ricevuti.



Non è ACCETTABILE che un’ amministrazione, malgrado tutto ciò di cui è stata capace anche per quanto attiene la TARI, neghi la verità in maniera così palese, fuorviando i contribuenti, ossia i CITTADINI.



Cornuti e mazziati‼️

Lo ha scritto Ugo Galli, Consigliere Comunale di Manfredonia