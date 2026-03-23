Caos nel 118: Manfredonia senza infermieri, promesse disattese, fondi mal gestiti e cittadini a rischio

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MANFREDONIA – Il sistema di emergenza-urgenza del 118 sta attraversando una grave crisi, vittima di cattiva gestione e promesse mai mantenute.

La situazione è particolarmente critica a Manfredonia, dove sempre più spesso le ambulanze viaggiano senza infermieri a bordo. Il soccorso viene affidato ai soli autisti e soccorritori che, pur preparati, non sono autorizzati a eseguire manovre sanitarie avanzate. Per compensare questa grave lacuna, si è costretti a chiamare mezzi medicalizzati dai comuni vicini, causando ritardi inaccettabili in situazioni dove ogni minuto è vitale. Ormai i 118 di Manfredonia – Monte Sant’angelo – Mattinata e Zapponeta, sono accomunati dalle necessità ed eventuali mancanze di un centro di primo soccorso, ricadono sulle altre realtà territoriali, un territorio vasto che può contare di personale e mezzi scarni.

A questa disorganizzazione si aggiunge un paradosso economico inaccettabile: da un lato si nega il pagamento degli straordinari al personale in corsia per mancanza di fondi, dall’altro si trovano le risorse per pagare infermieri destinati a presidiare feste e sagre di paese. Inoltre, resta il mistero del nuovo personale: recentemente sarebbero state fatte nuove assunzioni per coprire ferie e malattie, ma i turni continuano a rimanere scoperti. Dove sono finiti questi operatori?

Alla fine, a pagare il prezzo di questa pessima gestione sono i cittadini, privati della sicurezza di un pronto intervento tempestivo e qualificato. È tempo di un riordino drastico e trasparente: l’emergenza sanitaria non può tollerare inefficienze o favoritismi.

Non possiamo più accettare che la politica o la cattiva gestione giochino con la nostra salute. Pretendiamo trasparenza, organizzazione e un servizio 118 che funzioni davvero!