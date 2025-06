[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caos monopattini a Foggia: tutti contromano e senza casco o assicurazione ma poche multe e zero sequestri

Negli ultimi mesi, girando per Foggia, e soprattutto nel quartiere Ferrovia, è impossibile non notare la diffusione incontrollata di monopattini elettrici usati in maniera pericolosa e spesso fuori da ogni regola.

Il problema non è il mezzo in sé, ma l’uso sregolato e arrogante che ne fanno molti utenti, nei pressi della stazione ferroviaria specialmente stranieri. Si va in due sullo stesso mezzo, si viaggia contromano, senza casco, senza assicurazione, si passa col rosso, si telefona mentre si guida e, come se non bastasse, ci si permette anche di alzare la voce se qualcuno osa far notare il pericolo.

Ma le regole ci sono. Sono scritte nero su bianco. E oggi sono anche più severe, grazie alle modifiche del Codice della Strada, recentemente aggiornate per fronteggiare proprio questi abusi.

Dal 2024, i monopattini elettrici devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile. Questo li pone sullo stesso piano degli altri veicoli a motore, garantendo un risarcimento in caso di danni a terzi. La sanzione va da 866 a 3.464 euro più il sequestro del veicolo. A Foggia hanno mai elevato una sanzione del genere?

Non più solo per i minori: tutti i conducenti di monopattini devono indossare il casco. Misura introdotta per ridurre traumi e lesioni gravi, sempre più frequenti negli incidenti. In quanti lo utilizzano a Foggia? Si rischia una sanzione da 50 a 200 euro.

Andare in due sul monopattino è vietato, nonostante a Foggia sia una prassi: i monopattini sono omologati per una sola persona. Multa da 25 a 100 euro.

Guidare contromano è un comportamento diffusissimo e molto pericoloso. Multa da 167 a 665 euro. Mai capitato a Foggia, tantomeno nel quartiere Ferrovia: quante volte i conducenti dei monopattini spuntano all’ultimo e sfrecciano contromano senza fermarsi? Purtroppo accade ogni giorno.

Ma il vero problema è l’impunità. La domanda è semplice: quante di queste infrazioni vengono effettivamente sanzionate nel quartiere Ferrovia e in tutta Foggia? Quanti monopattini vengono fermati e controllati? Quante assicurazioni sono state verificate? Il Comune può fornire dati precisi?

Perché oggi chi viola le regole lo fa con arroganza, senza alcun timore, spesso addirittura usando questi mezzi per spacciare, sfruttando la rapidità e la mancanza di controlli.

È ora di agire. Serve una vera strategia di controllo da parte della Polizia Locale e delle autorità. Non si può continuare a tollerare che le strade di Foggia siano dominate da chi non ha alcun rispetto delle regole, né per la propria vita né per quella degli altri.

Non si chiede repressione a caso, ma applicazione della legge. Non si chiede accanimento, ma sicurezza per tutti. Perché le regole esistono. Basta farle rispettare.

Difendiamo il Quartiere Ferrovia Foggia