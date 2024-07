Cani randagi a Monte Sant’Angelo: “Problema molto serio”

A MONTE SANT’ANGELO I CANI RANDAGI STANNO DIVENTANDO UN PROBLEMA DI SICUREZZA MOLTO SERIO

Come si ricorderà, già nel passato siamo intervenuti sulla questione cani randagi, persino con una interrogazione in Consiglio Comunale. In quest’ultima occasione, seppur fossimo stati rassicurati che questi animali non sono un pericolo, dicemmo subito che non eravamo d’accordo con questa convinzione, perchè, a nostro avviso, costituiscono un problema per la sicurezza dei cittadini.

Abbiamo sempre sostenuto che il fatto che fossero sterilizzati non significa che quei cani non possono essere aggressivi; se un cittadino ha paura dei cani, il suo disagio va rispettato e tenuto in considerazione.

Purtroppo, siamo stati profeti, e la cosa non ci piace affatto!

Nei giorni scorsi si è verificato un fatto molto serio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi rispetto a quanto già successo. Un ragazzo, mentre rientrava a casa, poiché c’erano tre di questi cani che lo inseguivano, preso giustamente dalla paura, si è messo a correre ed è caduto, procurandosi delle ferite.

Chiediamo all’Amministrazione comunale di risolvere una volta per tutte questa situazione.

Peraltro, quando la ASL racconta che i cani sterilizzati possono andarsene liberi per la città perché non aggressivi (quanto successo dimostra ben altro!), il Sindaco o il Responsabile di Settore non devono assolutamente accettare tale soluzione e anzi, con i poteri che la legge gli affida, devono ordinare di rinchiudere i randagi nei canili.

Resteremo vigili e controlleremo perchè l’Amministrazione affronti e risolva il problema.

(Fonte: Gruppo Consiliare A MONTE – Monte Sant’Angelo)