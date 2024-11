CANDELA, IL 22 NOVEMBRE RIAPRE LA CASA DI BABBO NATALE

Ritorna il format che ogni anno propone un ricco programma di eventi natalizi

CANDELA – E’ già aria di Natale sui Monti Dauni: il prossimo 22 novembre a Candela riaprono i battenti della bellissima Casa di Babbo Natale, che da undici anni attira migliaia di visitatori provenienti da tutto il centro sud Italia, grazie alla bellezza dei suoi allestimenti, all’incanto di Palazzo Ripandelli, che la ospita, e al ricco programma di eventi natalizi. format ‘Candela, il Paese del Natale’ si concluderà il 6 gennaio con il tradizionale e spettacolare ‘Volo della Befana’.

Non mancheranno i Mercatini di Natale, per lo shopping natalizio tra artigianato e prodotti tipici, la Piazzetta del Presepe, la via del Natale, la mostra d’arte presepiale a cura dell’Aiap (Associazione Italiana Amici del Presepe) Candela – Sant’Agata di Puglia, e le bellissime luminarie d’autore che quest’anno trasformeranno la Villa Comunale nel ‘Giardino Incantato’.

Tra le novità di quest’anno il ritorno dopo 6 anni, di Candela Brick Art l’esposizione di opere in mattoncini Lego, con ingresso incluso nel biglietto di accesso alla Casa di Babbo Natale e al Museo del Giocattolo, mentre nei week end sarà possibile scoprire le bellezze del centro storico con il tour teatralizzato del ‘Borgo animato’.

Sempre nei week end tanta animazione e musica con spettacoli all’aperto per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

“Siamo pronti per un’altra entusiasmante edizione di Candela, il Paese del Natale – ha detto il sindaco Nicola Gatta – che sono sicuro regalerà anche quest’anno un’esperienza davvero unica ai tantissimi visitatori che, ogni anno, giungono qui per lasciarsi incantare dalla Casa di Babbo Natale e da tutte le altre attrazioni in programma. Un evento dietro al quale c’è tanto lavoro e tanto impegno, una manifestazione che favorisce l’economia locale, perché destagionalizza i flussi turisti e aumenta il bacino d’utenza per le nostre atti e che come amministrazione continuiamo a supportare per far crescere il nostro territorio. Tutto questo è possibile – ha concluso il primo cittadino – grazie alle associazioni del territorio, in particolare dell’Aps Candela Promozione parte attiva nella realizzazione dell’evento.”