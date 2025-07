Can Yaman si sposa con Sara Bluma, presto la proposta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Can Yaman si sposa, chiederà la mano con Sara Bluma. Sono insieme in Turchia a trascorrere le vacanze e, da poco la DJ ha denunciato l’ex compagno. Sembra che l’abbia maltrattata e questo è il motivo della denuncia, l’attore turco le ha dato tutto il suo appoggio

Can Yaman e Sara Bluma provano amore vero

L’attore sta pensando all’altare con la Dj. La coppia intanto si sta godendo le vacanze in Turchia. L’affascinante protagonista di serie famose trasmesse in Italia, ha confidato al settimanale Oggi: “Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni“.

La scelta di andare nella sua terra natale ha un significato ben preciso: l’occasione per presentare la ragazza a tutta la famiglia prima di chiederle di sposarlo. Can e Sara Bluma stanno vivendo “una storia d’amore importante”.

Un concerto li ha fatti conoscere e la coppia è uscita allo scoperto a Rimini

E’ stato all’Italian Global Series Festival di Rimini che i due hanno sfilato mano nella mano sul red carpet. Lei è una DJ molto famosa, l’attore un sex symbol ed è scoccata una gande passione inarrestabile. La coppia non si mostra molto sui social, i follower di tanto in tanto sono partecipi del loro amore.

Can Yaman si è fidanzato con Sara Bluma, in passato sembrava che al suo fianco ci fosse Francesca Chillemi, li univa la passione, lavoravano bene insieme. Presto diventeranno marito e moglie. Non sarebbe la prima volta in cui mette al dito l’anello in ginocchio alla fidanzata.

Diletta Leotta aveva ricevuto il pegno d’ amore

Lei l’aveva sfoggiato il brillante, poi si sono lasciati, sembra per troppo gossip. Diletta ha conosciuto Loris Karius ora suo marito e da cui ha avuto una bambina. Can sembrava avere un flirt con Francesca Chillemi, smentito da entrambi.

L’attrice ora sta attendendo il suo secondo figlio e, trovato la propria felicità sentimentale. Sara Bluma sta attraversando un brutto momento, ha denunciato l’ex compagno, da cui ha avuto un figlio Lei ha subito gli abusi fisici e psicologici.

Lividi e il volto tumefatto e insanguinato ha mostrato sui social

Inoltre ha rivelato: “Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e prendere un momento per chiarire la mia situazione. Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno…”

“Purtroppo, durante la mia precedente relazione, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione“. E ha aggiunto: “Ora ho intrapreso una nuova vita, amo mio figlio e desidero solo il meglio per lui. Attualmente, il padre ostacola i miei tentativi di vederlo.”

“Ho deciso di affrontare la situazione e ho affidato tutto ai miei avvocati. Voglio sottolineare che amore genera amore. È giunto il momento di dire basta alla violenza contro le donne e a ogni forma di abuso. Siamo forti, e dobbiamo sostenerci l’un l’altra, perché questo mondo è spesso costruito da e per gli uomini“. Yaman la incoraggia: “Ti amo e farò di tutto per sostenerti. E sono fiero di te. Gran coraggio finalmente”, ha scritto.