Diletta Leotta racconta un divertente aneddoto sul marito

Diletta Leotta ha condiviso un divertente aneddoto sulla sua prima visita in Sicilia con il marito Loris Karius, ospite del podcast di Valentina Ferragni ‘Storie oltre le Stories’. La conduttrice, 33 anni, cresciuta a Catania, ha raccontato come il calciatore tedesco, 31 anni, abbia vissuto con sorpresa e spaesamento la sua prima esperienza in famiglia siciliana. Abituato a un contesto molto diverso, Karius ha fatto fatica a gestire il tradizionale pranzo siciliano, caratterizzato da rumori, confusione e convivialità.

La reazione di Karius

Durante il pranzo, il calciatore, che non parla italiano, si è sentito sopraffatto e ha chiesto una pausa, al punto da alzarsi e rifugiarsi in camera da letto, chiudendosi a chiave e buttandosi sul letto, distrutto dall’intensità dell’esperienza. Nonostante oggi vivano a Milano, la loro casa in un grattacielo in zona Porta Nuova mantiene un’atmosfera vivace e affollata: tra familiari e amici, la confusione regna sovrana, cosa che spesso Karius fatica a tollerare.

Leotta ha ammesso che, per mantenere un equilibrio nella loro quotidianità, è importante trovare momenti di intimità tra loro due. La coppia, sposata dal 2024 e genitori della piccola Aria, che compirà 2 anni ad agosto, affronta con allegria e spontaneità le sfide della vita familiare, tra tradizioni siciliane e vita moderna a Milano.