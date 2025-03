Campionati a squadre, il Circolo Schermistico Dauno promosso nella Serie A1 di sciabola maschile.

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Circolo Schermistico Dauno in festa per la promozione nella Serie A1 di sciabola maschile.

A Piacenza, dove si sono disputati i Campionati Italiani a squadre dalla Serie A2 alla Serie C1, il quartetto formato da Ciro Buenza, Antonio Ciccone, Riccardo Maestri e Pietro Gianni Mastrolitto ha centrato l’obiettivo grazie al terzo posto nella classifica finale.

Dopo un ottimo girone di qualifica con due vittorie su due, accede alle fasi eliminatorie dove hanno infatti sconfitto 45-30 negli ottavi le Lame Tricolori ed ha poi regolato col punteggio di 45-30 la Scherma Trani nel derby pugliese dei quarti di finale.

Dopo la sconfitta in semifinale per 45-35 con la Società del Giardino Milano, che ha poi vinto il campionato superando in finale la Virtus Bologna, ilDauno Foggia ha affrontato nello spareggio promozione il Piccolo Teatro Milano imponendosi col punteggio di 45-38 e conquistando così il terzo ed ultimo pass per la massima serie.

Buona la gara anche delle ragazze della sciabola femminile che sono riuscite a mantenere la serie A2, nonostante una squadra molto giovane. 6° posto per la squadra composta da Martina DI Mauro, Leonilda Buenza, Sofia Metauro e Sofia De Paolis. Nella fase a gironi conquistano una vittoria ed una sconfitta, nel tabellone di eliminazione diretta vincono il derby pugliese con Trani per 45-33. Entrate così nelle prime 8 finaliste cedono ad Ariccia per 45-30 nel match che sarebbe valso l’ingresso in semifinale e quindi la possibilità di giocarsi la promozione in A1.

Grande soddisfazione per lo staff tecnico guidato da Benedetto e Mirko Buenza che hanno colto la promozione in A1 con i ragazzi ed una salvezza in A2 con le ragazze, schierando squadre giovani : ben due atlete classe 2010 (Buenza L. e De Paolis), quattro atleti classe 2008 (Maestri, Mastrolitto, Ciccone e Di Mauro) una 2007 (Metauro) ed un 2002 (Buenza C.)