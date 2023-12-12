Cameron Diaz sceglie le cantine Losito di Foggia per la sua linea di vini

Cameron Diaz sceglie le cantine Losito di Foggia per la sua linea di vini.L'attrice e modella statunitense Cameron Diaz nel 2018 ha scelto di prendersi una pausa dai riflettori per dedicarsi completam...

Cameron Diaz sceglie le cantine Losito di Foggia per la sua linea di vini.

L'attrice e modella statunitense Cameron Diaz nel 2018 ha scelto di prendersi una pausa dai riflettori per dedicarsi completamente al suo business vinicolo. Nel 2020 lancia insieme a Katherine Power, imprenditrice della moda e del make-up, la linea di vini biologica e vegan fiendly Avaline. L'attrice sceglie la linea biologica delle Cantine Losito, azienda vitivinicola pugliese a conduzione famigliare, per ampliare l’offerta di etichette Avaline da commercializzare negli Stati Uniti. Nello stile di produzione delle Cantine Losito Cameron Diaz ha trovato i profumi, i sapori e i valori dei quali era alla ricerca.

Cameron Diaz sceglie le cantine Losito di Foggia per la sua linea di vini

Le Cantine Losito: una storia di oltre 60 anni

L’azienda Losito possiede 60 ettari di terre tra il Gargano e il Tavoliere delle Puglie. La loro storia comincia oltre sessant'anni fa, quando il viticoltore Giovanni Losito durante una visita nelle Terre del Gargano, nel nord Puglia, nota la compresenza di mari, monti, grandi estensioni di terreni e l'ottimo clima per la viticoltura di qualità. Così decide di trasferirsi con tutta la sua famiglia da Rutigliano (Bari) e piantarvi nuovi vigneti. Suo figlio Leonardo, condividendo la stessa passione del padre, studia enologia e negli anni 90 fonda la prima cantina di famiglia. Anche i figli di Leonardo decidono di portare avanti la tradizione di famiglia, fondando nel 2012 una nuova cantina moderna. Giovanni, il primogenito di Leonardo segue la produzione viticola enologica, Aurelia la secondogenita, si occupa di mercati esteri.

Questa volta non è un rosso...

Lionel Messi aveva scelto due rossi pugliesi per la sua collezione di vini. Dal Primitivo al nero di Troia, la Puglia è famosa soprattutto per la sua produzione di vini rossi, dal carattere deciso e dalla struttura avvolgente. Questa volta si tratta, però di un bianco: "Un vino fresco, complesso e minerale al palato che ricorda un viaggio tra i mari ed i monti del Gargano”. La famiglia di enologi Losito ha creato un blend tra Falanghina e Fiano che con le sue note agrumate e floreali ha conquistato il palato della star americana e la sua socia.