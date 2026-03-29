Cambio programmazione Affari Tuoi, doppio stop per Stefano De Martino nella Settimana Santa

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Cambio di programmazione per Affari Tuoi nel palinsesto di mamma Rai. Non una, ma due pause scandiranno la Settimana Santa 2026, come piccoli silenzi tra una storia e l’altra. Dopo lo stop di giovedì 26 marzo, e la messa in onda anticipata del giorno successivo, Stefano De Martino si prepara a concedersi ulteriori due momenti di pausa. E le ragioni, questa volta, sono molto diverse tra loro. Vediamo allora cosa attende il pubblico della trasmissione dei pacchi più amata d’Italia.

Affari Tuoi, un successo assicurato

Il successo di Affari Tuoi continua a crescere, puntata dopo puntata. De Martino si conferma una presenza solida per la rete ammiraglia, capace di accompagnare il pubblico tra emozioni autentiche e colpi di scena. In questi giorni, lo studio si è trasformato in un palcoscenico di storie intense: dalla partecipazione carica di sentimento di padre e figlio, Fernando e Domenico dal Molise, fino alla sorprendente maxi vincita della calabrese Iside, che ha trovato ben 200.000 euro nel suo Pacco Nero. Momenti che restano impressi, perché Affari Tuoi non è solo un gioco, ma un viaggio tra speranze, attese e sogni che prendono forma.

Gli stop della Settimana Santa: Stefano De Martino si ferma due volte

Eppure, proprio nella settimana di Pasqua, il pubblico dovrà rinunciare a questo appuntamento per due serate. Il primo stop è previsto per martedì 31 marzo, quando Rai 1 lascerà spazio alla partita Bosnia-Erzegovina – Italia, un match decisivo nella corsa alla qualificazione ai Mondiali di Calcio 2026.

Il secondo stop arriverà venerdì 3 aprile, in occasione della tradizionale Via Crucis, trasmessa in prima serata su Rai 1. Il rito, presieduto da Papa Leone XIV, andrà in onda dalle 21:00 alle 22:30 circa, accompagnando i telespettatori in un momento di raccoglimento e riflessione.

Due pause diverse, quasi opposte per atmosfera, che interrompono per un attimo il gioco. Ma è proprio nell’attesa che cresce il desiderio di tornare a emozionarsi, pacco dopo pacco.