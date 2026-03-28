Affari Tuoi, incredibile finale per la calabrese Iside: trova un Pacco Nero e sbanca incredula

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Un finale incredibile quello del 28 marzo di Affari Tuoi. Archiviata la parentesi di Domenico e Fernando dal Molise, il viaggio del programma è scivolato verso il sud Italia, fino alla Calabria. Qui ad attendere il pubblico c’era Iside, accompagnata dal fidanzato Kevin. Dopo ben 36 partecipazioni, la ragazza è tornata a casa con una delle tre vincite più ambite della trasmissione di mamma Rai. Un traguardo arrivato grazie a un cambio accettato all’ultimo secondo, ma già dall’inizio si percepiva che quella sarebbe stata una partita baciata dalla fortuna.

Chi Iside, la fortunata vincitrice di Affari Tuoi del 28 marzo

Iside arriva da Reggio Calabria, ha 25 anni ed è una parrucchiera. Insieme alla madre gestisce un salone, dedicandosi ogni giorno alla cura dei capelli delle sue clienti. Anche Kevin, suo compagno fin dai tempi della scuola, condivide la stessa professione e la stessa età, pur lavorando in un altro salone. Quando Stefano De Martino ha chiesto come si fossero conosciuti, Kevin ha risposto con una battuta che ha strappato un sorriso: “Lei era una mia fan”.

La fortuna guida la concorrente calabrese

Fin dai primi istanti, la partita di Iside ha avuto il sapore della fortuna. La 25enne ha eliminato una lunga serie di pacchi blu, ritrovandosi a metà percorso con una netta prevalenza di rossi. Poi, come in ogni storia che tiene con il fiato sospeso, l’equilibrio si è spezzato. La situazione si è ribaltata e Iside si è trovata davanti a un Pacco Nero, dal valore ignoto, e a un pacco rosso da 20.000 euro.

È stato proprio in quel momento che è arrivata la proposta di cambiare numero. Una scelta delicata, di quelle che fanno tremare le mani. Iside ha deciso di rischiare, di fidarsi dell’istinto. E quella decisione, presa in un battito di ciglia, ha cambiato tutto. Dentro quel Pacco Nero si nascondevano 200.000 euro.

Se all’inizio la parrucchiera calabrese era sembrata quasi rassegnata, davanti a quella cifra vertiginosa il suo volto si è illuminato, trasformandosi in incredulità. Il tutto accompagnato dalle lacrime di gioia. Ancora una volta Affari Tuoi ha regalato una storia capace di sorprendere, emozionare e lasciare il segno. Chi sarà il prossimo fortunato?