Affari Tuoi inizia prima: padre e figlio commuovono l’Italia e intascano un vertiginoso assegno

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Giornata insolita, vibrante, quasi elettrica. La puntata di Affari Tuoi del 27 marzo è partita qualche minuto prima del solito, come se avesse fretta di raccontare qualcosa di speciale. Nessun cambio di programmazione, però. Dietro quell’anticipo si nascondeva un motivo preciso. E, nel frattempo, quella serata si è trasformata in una delle più riuscite della stagione: i protagonisti molisani hanno saputo intrecciare risate e momenti di autentica commozione, fino a un finale destinato a restare impresso.

Perché Affari Tuoi è iniziato e finito prima il 27 marzo

Stefano De Martino ha aperto la trasmissione con qualche minuto di anticipo a causa dello sciopero dei giornalisti, che ha accorciato il Tg1. Un piccolo effetto domino nella programmazione, che ha portato il celebre gioco dei pacchi a chiudere prima del previsto, senza però alterarne il ritmo. E, come se non bastasse, è spuntata anche una minuscola novità a rendere tutto ancora più frizzante.

Chi sono Domenico e Fernando, figlio e padre di Pietracatella

Al centro della scena il Molise, con Domenico, soprannominato ‘Bimbo cattivo’, accompagnato dal padre Fernando. Una coppia irresistibile: vivaci, ironici, capaci di riempire lo studio di energia. Arrivano da Pietracatella e si definiscono entrambi imprenditori agricoli tuttofare. Nella loro quotidianità c’è anche un asino, Peppiniello, presenza quasi mitologica nel racconto della serata.

“Ne sa una più del diavolo: mentre pensa una cosa, ne fa un’altra… è terribile. Poi, quando sbaglia, dà sempre la colpa a me. Quando indovina è bravo, quando sbaglia è colpa mia”, ha raccontato il padre, con un sorriso che lasciava trasparire tutto l’affetto e la complicità che li unisce.

Il concorrente chiede scusa ai genitori e si commuove

Domenico si è commosso profondamente quando sullo schermo è apparsa la foto di sua madre, Maria. In quel momento, il gioco si è fermato per lasciare spazio a qualcosa di più intimo, più vero. Con la voce spezzata, ha scelto di raccontarsi senza filtri, condividendo un pezzo delicato della sua vita.

“Devo chiedere scusa a mamma e papà. Quando si sono separati, ho sbagliato. Dovevo stare loro più vicino, e invece ho fatto la mia vita. Ho vissuto per strada. Avevo una casa, ma non davo le attenzioni che avrei dovuto dare. Ho scelto gli amici, la strada, gli animali.”

Parole autentiche. Il padre lo ha accolto con uno sguardo pieno di comprensione e lo ha confortato con dolcezza, gli ha ricordato che, in fondo, ognuno fa ciò che può, nel modo migliore possibile.

La partita di Domenico e suo padre Fernando, standing ovation in studio: puntata storica

Il percorso di Domenico è iniziato con il pacco numero 14, ma il destino ha preso una curva improvvisa: il cambio sull’11. Il Dottore ha introdotto una piccola novità, anticipando la prima telefonata dopo tre tiri invece dei consueti sei, aggiungendo un pizzico di tensione in più.

Tiro dopo tiro, la partita si è fatta sempre più intensa, fino a stringersi in un finale netto, senza vie di mezzo: tutto o niente. Da una parte 100 euro, dall’altra 300.000. Sul tavolo anche l’ultimo assegno da 100.000 euro. La scelta è arrivata senza esitazioni. Ferdinando lo aveva detto chiaramente: con due pacchi blu avrebbe rifiutato, ma con un rischio così alto ha preferito fermarsi e accettare.

Poi, la rivelazione. Nel loro pacco c’erano 300.000 euro. Standing ovation in studio. Il pubblico in piedi, un lungo applauso, tutti a supportare padre e figlio pronti a concedersi anche una vacanza all’estero. Stefano De Martino ha definito questa puntata ‘storica’ per Affari Tuoi, Una di quelle serate in cui il gioco lascia spazio a qualcosa di più grande, qualcosa che resta. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, la scelta che cambia tutto: Bernie torna a casa con una vincita