Calici di Puglia arriva sul Porto Turistico di Manfredonia con oltre 100 etichette di vini prestigiosi

Calici di Puglia è un evento che si terrà il 9 agosto dalle ore 19.30 a Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia, sulla romantica “Passeggiata dell’Amore”. L’evento è pensato per valorizzare la filiera agroalimentare e la filiera vitivinicola locale e regionale, presentando così al pubblico circa 40 cantine del territorio ed oltre 100 etichette di vini prestigiosi.

“Calici di Puglia” nasce da un’idea della Fondazione Re Manfredi e Mebimport in collaborazione con “Slow Food Manfredonia” e “Associazione Italiana Sommelier” (AIS) – Delegazione Foggia e SipoMedia ADV. L’iniziativa è patrocinata da Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Manfredonia, Camera di Commercio di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Pugliapromozione, Acquedotto Pugliese, Gal DaunOfantino, Touring Club Italiano. L’obiettivo è quello di mettere in risalto le cantine del territorio e farne conoscere i prodotti e le caratteristiche principali.

Durante l’evento saranno diversi i momenti di animazione e di intrattenimento, Musica, artisti di strada, tarantella, pizzica, momenti di dialogo e conoscenza sul mondo del vino. Oltre al percorso enogastronomico, che permetterà di assaporare abbinamenti consigliati direttamente dagli stessi produttori, ci sarà anche una parte dedicata all’animazione, con artisti e musicisti di strada che ricreeranno le tipiche atmosfere dei borghi pugliesi, in modo da rendere “Calici in Marina” non una semplice degustazione enogastronomica, ma una vera e propria experience tutta da vivere e da assaporare.

Il costo dell’ingresso è di € 18,00 a persona. La quota comprende 4 calici di vino e 1 degustazione di Olio. Potrai entrare nella comunità dello Slow Food Village, con i migliori prodotti e piatti del Gargano.

Visita il sito dell’evento per acquistare i Ticket! I biglietti sono limitati.