Caldo prematuro tra domenica e lunedì in Puglia

Sarà davvero un caldo prematuro quello che avvolgerà alcune regioni nei prossimi giorni con temperature che potranno salire addirittura verso la soglia dei 24-25°C.

Lo scrive IlMeteo.it

Nei prossimi giorni, specie a cavallo del weekend, le temperature massime saranno destinate a guadagnare ancora qualche grado, attestandosi oltre la soglia dei 20°C su molte aree del Sud e sulle due Isole Maggiori. Anche al Centro e al Nord, le colonnine di mercurio saliranno ulteriormente, fino a toccare picchi di 18/19°C.

Attenzione invece tra Domenica 9 e Lunedì 10 Marzo, quando sulle estreme regioni del Sud e in particolare sulla Sicilia ed in Puglia i termometri faranno addirittura un ulteriore balzo in avanti, toccando picchi di 24/25°C, a causa di masse d’aria molto calda in risalita dal Nord Africa