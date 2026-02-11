Calcio in maschera: l’iniziativa piccoli delfini a Manfredonia
Calcio in maschera: l’iniziativa piccoli delfini a Manfredonia
Il Carnevale arriva al Stadio Miramare e lo fa nel modo più bello possibile: con il sorriso dei bambini, il pallone tra i piedi e tanta allegria!
📆 Giovedì 12 febbraio
⏰ Dalle 17:30
🏟️ Stadio Miramare
La Scuola Calcio Piccoli Delfini vi invita a “Calcio in Maschera”, un pomeriggio speciale dedicato al divertimento, alla fantasia e alla tradizione del Carnevale sipontino.
I bambini potranno partecipare mascherati, con parrucche, costumi e accessori colorati, vivendo le attività in campo in un clima di festa, musica e spensieratezza.
🎶 Musica e animazione con
- Officina del Sorriso
- Eitan Principe
Un pomeriggio per ridere, giocare e stare insieme, nel segno dell’amicizia, della condivisione e dei colori biancocelesti.
🎉 Perché anche così, tra coriandoli e palloni, continuiamo a vivere un sogno da vivere.
⸻