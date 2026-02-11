Sport Manfredonia

Calcio in maschera: l’iniziativa piccoli delfini a Manfredonia

Redazione11 Febbraio 2026
Il Carnevale arriva al Stadio Miramare e lo fa nel modo più bello possibile: con il sorriso dei bambini, il pallone tra i piedi e tanta allegria!

📆 Giovedì 12 febbraio
⏰ Dalle 17:30
🏟️ Stadio Miramare

La Scuola Calcio Piccoli Delfini vi invita a “Calcio in Maschera”, un pomeriggio speciale dedicato al divertimento, alla fantasia e alla tradizione del Carnevale sipontino.

I bambini potranno partecipare mascherati, con parrucche, costumi e accessori colorati, vivendo le attività in campo in un clima di festa, musica e spensieratezza.

🎶 Musica e animazione con

  • Officina del Sorriso
  • Eitan Principe

Un pomeriggio per ridere, giocare e stare insieme, nel segno dell’amicizia, della condivisione e dei colori biancocelesti.

🎉 Perché anche così, tra coriandoli e palloni, continuiamo a vivere un sogno da vivere.

