Calcio, arriva l’accordo Sky-Dazn

Adesso è ufficiale: Sky e Dazn hanno annunciato di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di Dazn sul decoder Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale Dazn per vedere sul decoder Sky il canale Zona Dazn, con le 7 partite per turno di Serie A Tim in esclusiva Dazn e una selezione di eventi. In pratica, significa che tutte le gare torneranno ad essere visibili ai tifosi anche dalla piattaforma Comcast.

Tratto da La Gazzetta dello Sport