Calci di rigori fatali per l’Under 17 del Manfredonia Calcio

🔹 Si è conclusa oggi, nella semifinale di ritorno della fase finale regionale, la splendida stagione della nostra Under 17.

Contro il Levante Azzurro, dopo la vittoria dell’andata per 2-1, i tempi regolamentari si sono chiusi sul 3-2 per i padroni di casa, grazie alla doppietta di Russo.

Dopo i supplementari, i calci di rigore si sono rivelati fatali per i ragazzi di Mister Telera.

❤️ Questa squadra ci ha fatto sognare, ha portato in alto i colori del Manfredonia Calcio in tutta la Puglia, dimostrando orgoglio, attaccamento e spirito di gruppo.

🙏 Un ringraziamento sincero a Mister Telera, allo staff, alle famiglie e a ogni singolo ragazzo.