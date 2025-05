Brigitte Nielsen risponde al figlio: “Certe questioni si affrontato a casa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Brigitte Nielsen, attrice e modella danese di 61 anni, non ha smentito di aver chiuso i rapporti con il figlio Killian, 35 anni, nato dall’unione con l’ex giocatore di football americano Mark Gastineau. La questione è emersa dopo che Killian ha rivelato alla conduttrice Caterina Balivo di non riuscire a incontrare la madre, alimentando i sospetti di un possibile allontanamento tra i due.

Gli ultimi retroscena su Brigitte Nielsen e suo figlio Killian

Recentemente, Killian ha raccontato di essere stato accolto a Marbella, in Spagna, da Mattia Dessì, attuale compagno di Brigitte, dopo aver cercato di riavvicinarsi a lei. Tuttavia, la stessa Nielsen, intervistata da ‘Vanity Fair’ a Milano in occasione del lancio del nuovo gin ‘RD/19’, ha scelto di non affrontare pubblicamente il tema. Quando le è stato ricordato che Killian aveva affermato di non avere più rapporti con lei e che anche col fratellastro Julian i contatti sarebbero sporadici, la donna ha risposto: “È un tema del quale preferisco non parlarne. Sono questioni da affrontare a casa, non pubblicamente”.

Malgrado le tensioni, Nielsen si definisce una madre orgogliosa, ricordando di aver cresciuto i suoi figli con impegno e dedizione, portandoli ovunque e senza mai smettere di lavorare. La sua posizione suggerisce l’esistenza di problemi familiari mai affrontati pubblicamente, lasciando intendere che il rapporto con Killian sia complicato, ma preferisce mantenere la riservatezza.