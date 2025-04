Brigitte Nielsen: il figlio parla del difficile rapporto con lei

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In un’intervista rilasciata a La Volta Buona, Killian Nielsen, 35 anni, il figlio di Brigitte Nielsen, ha sollevato pesanti accuse nei confronti della madre, rivelando un rapporto conflittuale e teso. Killian, accompagnato dalla compagna Laura Barbieri, ha raccontato come la loro relazione si sia deteriorata nel tempo: “Fino ai miei 13 anni andava tutto bene, poi mia madre si è trasferita negli Stati Uniti dopo la separazione da Raul Meyer e io ho scelto di rimanere in Italia per la scuola e le amicizie”, ha spiegato.

Killian Nielsen parla del rapporto difficile con la mamma

Il giovane ha vissuto momenti difficili, affermando di essere stato vittima dell’alcol e di aver perso il contatto con la madre. “Fino a poco tempo fa, avevamo ripreso a sentirci, ma poi è cambiato tutto. Lei e i miei fratelli hanno iniziato a escludermi dagli eventi familiari” ha dichiarato. Killian ha anche rivelato che, quando cercava di contattare Brigitte, riceveva risposte fredde e distaccate: “Una volta mi hanno detto che dovevo prendere appuntamento per parlare con lei”.

La compagna di Killian, Laura, ha parlato della sua esperienza al fianco del partner, sottolineando l’importanza di avere un supporto durante il percorso di recupero: “Mi sembrava assurdo che un ragazzo come lui non avesse nessuno vicino” ha affermato. Laura ha espresso il suo dispiacere per l’esclusione di Killian dalla famiglia, evidenziando come la madre non rispondesse nemmeno ai suoi messaggi, comunicando spesso la sua mancanza di tempo.

Questa situazione ha suscitato una forte emozione nel pubblico, ponendo l’accento sulle complesse dinamiche familiari e sull’importanza della comunicazione all’interno delle relazioni. Il racconto di Killian mette in luce una realtà difficile, segnata da solitudine e incomprensioni, che merita attenzione e sensibilità.