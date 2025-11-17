Bova-Rocío-Beatrice-Pisani: nessun tradimento, ecco la verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per mesi si è parlato di tradimenti, corna e scoop clamorosi. Ma secondo Gabriele Parpiglia, nella vicenda che ha travolto Raoul Bova, Rocío Morales, Beatrice Arnera e Andrea Pisani, non c’è stato nessun tradimento. Solo una serie di separazioni che si sono sovrapposte.

La ricostruzione di Parpiglia

La ricostruzione è chiara: Raoul e Rocío erano già in crisi da tempo, vivevano separati (“Rocío trascorreva più tempo in Spagna che a Roma e Bova dormiva in casa della sorella”) e stavano gestendo la fine della relazione privatamente per proteggere le bambine. Dall’altra parte, Beatrice Arnera aveva già lasciato Andrea Pisani e annunciato pubblicamente la separazione a fine estate.

“Le foto di Beatrice e Raoul Bova escono DOPO gli annunci ufficiali. Quindi tecnicamente, oggettivamente, non c’è stato nessun tradimento”, spiega Parpiglia nella sua newsletter. Solo due persone che si sono ritrovate dopo la fine delle rispettive storie.

E i famosi audio rubati? Parte di un tentativo di estorsione che Raoul ha dovuto fronteggiare mentre già affrontava la crisi con Rocío. Insomma, niente tradimenti clamorosi: solo vite private complicate che si sono intrecciate nel momento sbagliato.